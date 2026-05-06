Από «ICE» σε «NICE» με σήμα τον αετό - Ναι στη μετονομασία από Τραμπ και το νέο λογότυπο

Μετονομασία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, γνωστής ως ICE σχεδιάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του μοιράστηκε και το προτεινόμενο λογότυπο.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη μετονομασία σε «NICE» σε Εθνική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (NICE) και το λογότυπό της, θα είναι ένας αετός με τεντωμένα φτερά, σε χρυσό και μαύρο, που κρατά βέλη και ένα κλαδί ελιάς.

Μια ασπίδα με αστέρια και ρίγες βρίσκεται στο στήθος του, με αστέρια πάνω και κάτω, και το ακρωνύμιο «NICE» να εμφανίζεται με έντονα γράμματα. Το σχέδιο αντικατοπτρίζει στενά τα παραδοσιακά διακριτικά της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με την ένδειξη «National Immigration and Customs Enforcement» γραμμένη κάτω από το έμβλημα.

Νωρίτερα, ο Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρόταση μετονομασίας, ενισχύοντας μια ιδέα που κέρδισε το ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο οθόνης από το X με την ιδέα: «Θέλω ο Τραμπ να αλλάξει το ICE σε NICE (Εθνική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων), ώστε τα μέσα ενημέρωσης να λένε NICE πράκτορες όλη μέρα καθημερινά». Απαντώντας στην πρόταση, έγραψε: «ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ!! ΚΆΝΕ ΤΟ. Πρόεδρος DJT".

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε περαιτέρω σχόλια, παραπέμποντας στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social.