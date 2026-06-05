Μάνη: Έπεσαν οι υπογραφές για παράδοση του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο Γύθειο

Έγινε πράξη το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής για την κατά χρήση παραχώρηση τμήματος εμβαδού 13.039,83 τ.μ. του πρώην στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο Γύθειο.

Οι υπογραφές έπεσαν από τον υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και τον δήμαρχο Ανατολικής Μάνης Πέτρο Ανδρεάκο χθες το πρωί.

Η παραχώρηση αυτή έρχεται σε συνέχεια και άλλων παραχωρήσεων μη επιχειρησιακά αναγκαίων στρατοπέδων ανά τη χώρα, με στόχο την άντληση οφελών για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα στελέχη τους, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η έκταση που παραχωρείται στον δήμο Ανατολικής Μάνης προορίζεται για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για την ανάπτυξη αθλητικών και λοιπών κοινωφελών υποδομών.



Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρος Ανδρεάκος δεσμεύτηκε για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πολεοδομικού σχεδιασμού στο σύνολο της έκτασης του πρώην στρατοπέδου, με σκοπό την οριστική και οργανωμένη αξιοποίησή του προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων.

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