Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

Snapshot Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για φόρο 15% στα κεφαλαιακά κέρδη από κρυπτονομίσματα.

Τα πρώτα 500 ευρώ κερδών από κρυπτονομίσματα θα είναι αφορολόγητα.

Ο φόρος δεν θα ισχύει για εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά μόνο για εταιρείες εγγεγραμμένες σε αυτόν τον τομέα.

Η χώρα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων και η αγορά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω χρήσης ξένων πλατφορμών.

Η φορολογία στο συγκεκριμένο τομέα ποικίλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από 8% έως 30%. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα ετοιμάζει νομοθεσία για την επιβολή φόρου 15% επί των κεφαλαιακών κερδών από κρυπτονομίσματα, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Όπως παρατηρεί το πρακτορείο η Ελλάδα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, ενώ οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ένα ενιαίο φορολογικό σύστημα για τον συγκεκριμένο τομέα.

«Στόχος είναι να ενταχθούν τα κρυπτονομίσματα στον φορολογικό κώδικα της χώρας», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

FILE - In this April 3, 2013 photo, a 25 Bitcoin token is displayed in Sandy, Utah. (AP Photo/Rick Bowmer, File) AP

Η φορολογία των κρυπτονομισμάτων στις ευρωπαϊκές χώρες κυμαίνεται από 8% στην Κύπρο έως 30% στη Γαλλία και συνήθως επιβάλλεται στα κεφαλαιακά κέρδη.

Αφορολόγητα τα πρώτα 500 ευρώ κερδών

Ένας δεύτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε το σχέδιο της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι τα πρώτα 500 ευρώ των κερδών θα είναι αφορολόγητα. Ο φόρος δεν θα ισχύει για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων από ιδιώτες, αλλά θα ισχύει εάν η οντότητα που ασχολείται με την εξόρυξη είναι εγγεγραμμένη ως εταιρεία.

Και οι δύο αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Ελλάδα, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών χρησιμοποιεί πλατφόρμες εκτός της χώρας. Προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη για τα κρατικά έσοδα από τον νέο φόρο.