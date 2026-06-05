Νορβηγία: Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

Snapshot Η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα λόγω επιδείνωσης της πνευμονικής ίνωσης που πάσχει από το 2018.

Η ασθένεια της προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου, με σοβαρές επιπτώσεις στην αναπνοή της.

Ο πρίγκιπας Χάακον επιβεβαίωσε την επιδείνωση της υγείας της και τις αυξημένες δυσκολίες στην αναπνοή της.

Η κόρη της πριγκίπισσας επέστρεψε από την Αυστραλία στο Όσλο για να την στηρίξει στην κρίσιμη αυτή περίοδο.

Πρόσφατα η πριγκίπισσα εμφανιζόταν δημόσια με αναπνευστική συσκευή για υποστήριξη της αναπνοής της. Snapshot powered by AI

Σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα μπήκε η πριγκίπισσα της Νορβηγίας, Μέτε Μάριτ, αφού η υγεία επιδεινώθηκε, σύμφωνα με το παλάτι.

Η 52χρονη σύζυγος του πρίγκιπα Χάακον, διαδόχου του νορβηγικού θρόνου, διαγνώστηκε το 2018 με πνευμονική ίνωση, μια χρόνια ασθένεια που προκαλεί ουλές στους πνεύμονες και οδηγεί σε μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου.

«Λόγω της απειλητικής για τη ζωή της χρόνιας πνευμονικής νόσου και μετά από διεξοδικές ιατρικές εξετάσεις, η Αυτού Μεγαλειότης η Πριγκίπισσα Μέττε-Μαρίτ έχει εγγραφεί στη λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα», ανακοίνωσε το παλάτι της Νορβηγίας.

Ο πρίγκιπας Χάακον δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η κατάσταση της Μέτε-Μάριτ είχε επιδεινωθεί και ότι αντιμετώπιζε μεγαλύτερες δυσκολίες στην αναπνοή. Το τελευταίο διάστημα η πριγκίπισσα εμφανιζόταν δημόσια με σωληνάκια στη μύτη τα οποία βοηθούσαν την αναπνοή της.

Πριν από μερικές ημέρες έγινε γνωστό ότι η κόρη της πριγκίπισσας, η οποία σπουδάζει στην Αυστραλία επέστρεψε στο Όσλο προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό της μητέρας της αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μαρίτ (δεξιά) βγάζει την αναπνευστική συσκευή της, ενώ μαζί με τον πρίγκιπα Χάακον (αριστερά) παρευρίσκονται σε δεξίωση προς τιμήν των Νορβηγών αθλητών που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026, στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 10 Απριλίου 2026. ΕΡΑ

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