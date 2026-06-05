INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

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INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ
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6'
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Η εταιρεία INNERSENSE συμπληρώνει 30 χρόνια μουσικής δράσης και τα γιορτάζει με ένα εκρηκτικό φεστιβάλ!

2 διαφορετικές μέρες, 2 διαφορετικά είδη μουσικής, μία κοινή κουλτούρα, με το Line Up κάθε ημέρας να αποτίει φόρο τιμής και στους Local Heroes του κάθε είδους.

Πίσω στο πολύ μακρινό πια 1996, η Innersense γεννιόταν ως φυσική εξέλιξη μετά τα Infinity Party στο θρυλικό Άλσος, στο Πεδίον του Άρεως. Ο σκοπός, ένας και μοναδικός:

Η προώθηση της αστικής και bass κουλτούρας, μέσω της διοργάνωσης μουσικών event με βάση τα breaks και το μπάσο.

Άλσος, Plus Soda, Venue, Cavo Paradiso, Decadance... Clubs και φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στην Κροατία, τη Μεγάλη Βρετανία, το Βέλγιο. Μετακλήσεις 70 και πλέον καλλιτεχνών από το εξωτερικό, όπως οι Ghostface Killah (Wu Tang Clan), Foreign Beggars, L'Entourloop, MixHell (Iggor Cavalera & Laima Leyton), Mix Master Mike (The Beastie Boys), 4 hero, κ.α., με τους περισσότερους να έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Bookings, management και διοργάνωση συναυλιών Ελλήνων καλλιτεχνών πανελλαδικά αλλά και σε Βέλγιο, Γαλλία, Ιαπωνία... Αυτή είναι, συμπυκνωμένη σε λίγες γραμμές, η παρακαταθήκη της Innersense και η συμβολή της στη διαμόρφωση της σύγχρονης μουσικής κουλτούρας της Αθήνας, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, πάντα με σεβασμό αλλά χωρίς προσκόλληση στο παρελθόν.

30 χρόνια και πολλές εκατοντάδες βραδιές μετά από εκείνη την πρώτη το 1996 στο Άλσος, ήρθε η ώρα φέτος η Innersense να γιορτάσει παρέα με τον κόσμο που την στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, με μια σειρά events, με highlight το InnerFest, ένα Μουσικό Φεστιβάλ με διαφορετικά είδη μουσικής της ίδιας κουλτούρας.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ HIGHLIGHTS ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ INNERSENSE PRODUCTIONS

Αναλυτικά το πρόγραμμα του φεστιβάλ ανά ημέρα, παρακάτω

(θα ακολουθήσει ξεχωριστό Δελτίο Τύπου για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του performance των Goldie + Photek):

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DAY 01
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
@ ΠΛΥΦΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ RAP

Headliners: RATIONALISTAS - ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ - TWINSANITY
plus many more

Μέσα στα 30 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας της στα μουσικά πράγματα της Ελλάδας, η Innersense Productions έχει συνεργαστεί με μία πληθώρα καλλιτεχνών της εγχώριας Ηip Hop.

Κάποιοι από αυτούς θα τιμήσουν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους επί σκηνής τη 2η, αφιερωμένη στο ελληνικό Rap, μέρα του InnerFest, τη σχέση αμοιβαίου σεβασμού που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου λοιπόν, στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή του ΠΛΥΦΑ, θα πραγματοποιηθεί μία σπάνια συνάντηση για το ελληνικό Rap:

542 (Ψυχόδραμα07, Τα Μάτια των Πνιγμένων)
JK ONE & DJ WHEEL-M (Phase 3, Muddy Vibez)
ΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΣΣΟΣ
RATIONALISTAS
RAVITA BRANDO
SOULNEK (NEBMA, Ως Αιδώ)
ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ
TINY JACKAL (No Hard Feelings, Full Face, E-13, Antarta, Scripta Manent, Ntopaz, κ.α.)
TWINSANITY
ZOGRAFOS
+ άλλους που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια

Είναι βέβαιο, πως όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες δεν έχουν βρεθεί ποτέ όλοι μαζί στο ίδιο event ταυτόχρονα, κάνοντας τη συγκυρία αυτή ακόμη πιο μοναδική, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι κάποιοι από αυτούς τους μουσικούς γεμίζουν σταθερά χώρους άνω των 2.500 ατόμων και είναι headliners σε μεγάλα φεστιβάλ της χώρας.

Το Σάββατο 13 Ιουνίου θα είναι μια πραγματική γιορτή για την διαρκώς εξελισσόμενη ελληνική Rap σκηνή, και αναμένεται να επικρατήσει το αδιαχώρητο στον ανοιχτό χώρο του ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 39 - Κάθετη Σπύρου Πάτση).

Οι πόρτες ανοίγουν στις 18.30 και το live ξεκινά στις 19.00.

*Εντός του χώρου θα λειτουργούν bar - κυλικεία για την εξυπηρέτηση του κοινού, και θα διατίθεται official merchandise των καλλιτεχνών και της Innersense Productions.

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DAY 02
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
@ ΠΛΥΦΑ - REGGAE / DUB / ROOTS

Headliners: GROUNDATIONROAD DUCK
plus Top Greek Selectors

Από το 1998 που ιδρύθηκαν, οι Groundation ανήκουν στους θρύλους της παγκόσμιας ρέγκε.

Τα πρώτα δύο άλμπουμ τους (Young Tree και Each One Teach One) καθιέρωσαν έναν μοναδικό roots ήχο, που τους χαρακτηρίζει. Το 2002 ηχογραφήθηκε το άλμπουμ Hebron Gate, το οποίο γνώρισε άμεση επιτυχία και χάρισε διεθνή φήμη στην μπάντα, αποτελώντας έκτοτε ένα αριστούργημα της progressive και μοναδικής roots reggae τους.

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Το 2018, μετά την αποχώρηση κάποιων από τα ιδρυτικά μέλη, το θρυλικό συγκρότημα από την Καλιφόρνια ανασυγκροτήθηκε γύρω από τον ηγέτη του, Harrison Stafford, o οποίος περιέβαλε τον εαυτό του με τους καλύτερους από τους μουσικούς που, όπως κι εκείνος, είχαν αποφοιτήσει από το διάσημο Sonoma State University.

Ο ήχος που προέκυψε παραμένει βαθιά πιστός στην -πλημμυρισμένη με jazz- reggae που έχει καθιερώσει τη φήμη των Groundation από το ξεκίνημά τους. Αυτή η νέα γενιά βιρτουόζων φέρνει όλο το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την ενέργειά της στις συναυλίες.

Την Κυριακή 14 Ιουνίου στο ΠΛΥΦΑ θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε ζωντανά την κορυφαία 10μελή μπάντα σε πλήρη σύνθεση, με τον ολοκαίνουργιο δίσκο "Candle Burning" στις αποσκευές τους, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής τους περιοδείας. Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια και δέκα στούντιο άλμπουμ, οι Groundation επιστρέφουν με το 11ο άλμπουμ τους, ηχογραφημένο 100% αναλογικά στο διάσημο ICP Studio στις Βρυξέλλες. Το αποτέλεσμα είναι ένας ήχος υψηλής ποιότητας, με σύνθετες αλλά καθηλωτικές ενορχηστρώσεις και στίχους βαθιά ανθρώπινους και ποιητικούς.

Πριν τους Groundation, στη σκηνή του Πλύφα θα εμφανιστούν οι Road Duck - η 7μελής μπάντα με έδρα την Αθήνα, που θεωρείται η καλύτερη μπάντα του Dub-Roots-Reggae ήχου στην Ελλάδα.

Ο τελευταίος τους δίσκος "Conflict Of Interest", έχει μαγνητίσει τους fan του είδους, κάτι που αποδείχτηκε και από την πρόσφατη εμφάνισή τους σε ένα γεμάτο Piraeus Club Academy.

Τις δύο μπάντες θα πλαισιώσουν κορυφαίοι Έλληνες Selectors με τα DJ Sets τους. Anna Mystic, Irie Action, Kilimanjaro, Nesta και Piranhas, ολοκληρώνουν ένα μοναδικό Gathering για την Reggae - Dub - Roots σκηνή της χώρας μας.

*Εντός του χώρου θα λειτουργούν bar - κυλικεία για την εξυπηρέτηση του κοινού, και θα διατίθεται official merchandise των καλλιτεχνών και της Innersense Productions.

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INNERFEST

Info

Πληροφορίες εισιτηρίων

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DAY 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΛΥΦΑ - GREEK RAP EDITION

Online: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/innerfest-day-2/

Hard Copies:
Monsterville - Αγίας Ειρήνης 13 - Μοναστηράκι
Ministry Of Concrete - Αξαρλιάν 3-5, Σύνταγμα
The Coal Mine - Αγίου Κηρύκου 2, Περιστέρι
Jackal's Tattoo - Σωτήρος Διός 51-53, Πειραιάς
Bashment Cafe Bar - Πάρου 8, Ηλιούπολη

Early Birds 12 ευρώ (εξαντλήθηκαν)
Προπώληση | Πόρτα: 15 ευρώ

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DAY 2
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΛΥΦΑ - REGGAE / DUB / ROOTS

Online: https://cometogether.live/event/5016/innerfest-day-3-groundation-road-duck-plus-more-tba

Hard Copies:
Monsterville - Αγίας Ειρήνης 13 - Μοναστηράκι
Smoking Barrels - Ηρακλειδών 56 - Θησείο

Early Birds: 28 ευρώ (εξαντλήθηκαν)
Προπώληση: 33 ευρώ
Πόρτα: 38 ευρώ

Ακολουθήστε την Innersense Productions
στο web και τα social media:
Website | Facebook | Instagram | YouTube

ΠΛΥΦΑ
Κορυτσάς 39, - Κάθετη Σπύρου Πάτση
https://plyfa.space/

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