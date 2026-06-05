Απανθρακωμένοι θάλαμοι και εκτεθειμένα καλώδια: Αποκαλυπτικό βίντεο με την καταστροφή στο USS Ford

Διέρρευσε βίντεο που αποκαλύπτει εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά στο αεροπλανοφόρο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, διαψεύδοντας τις αρχικές διαβεβαιώσεις του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Απανθρακωμένοι θάλαμοι και εκτεθειμένα καλώδια: Αποκαλυπτικό βίντεο με την καταστροφή στο USS Ford
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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  • Βίντεο που διέρρευσε αποκαλύπτει εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford, αντιφάσκοντας με τις αρχικές διαβεβαιώσεις του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Η πυρκαγιά του Μαρτίου προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε χώρους διαμονής και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με περίπου 600 ναύτες να χάσουν τις κουκέτες τους.
  • Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης δεν λειτούργησε κανονικά, αναγκάζοντας το πλήρωμα να κατασβέσει τη φωτιά χειροκίνητα για περίπου 30 ώρες.
  • Η φωτιά επηρέασε σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του πλοίου, το οποίο χρειάστηκε δύο ημέρες για να επανέλθει σε λειτουργία και υπεβλήθη σε προσωρινές επισκευές στην Ελλάδα.
  • Οι εκτιμήσεις για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών κυμαίνονται από 12 έως 24 μήνες, ενώ το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε παρατεταμένη αποστολή χωρίς διακοπή πριν το περιστατικό.
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Νέο βίντεο που εξασφάλισε και δημοσίευσε αποκλειστικά το CNNi, αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος των ζημιών που υπέστη το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε τον Μάρτιο, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό παρουσιάστηκε αρχικά από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι εικόνες δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε χώρους διαμονής του πληρώματος, με απανθρακωμένες μεταλλικές κουκέτες, κατεστραμμένες οροφές, εκτεθειμένες ηλεκτρικές καλωδιώσεις και συντρίμμια διάσπαρτα στους θαλάμους όπου διέμεναν οι ναύτες.

Το υλικό έρχεται λίγες εβδομάδες έπειτα από δημοσιεύματα που αποκάλυπταν ότι το μεγαλύτερο και υπερσύγχρονο αεροπλανοφόρο του αμερικανικού στόλου αντιμετώπιζε επίμονα προβλήματα στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και στο αποχετευτικό του σύστημα. Η έκταση των ζημιών που καταγράφεται στο βίντεο, φαίνεται να είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ό,τι είχε ανακοινωθεί επισήμως αμέσως μετά το περιστατικό.

Όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά τη 12η Μαρτίου, το αμερικανικό Ναυτικό είχε διαβεβαιώσει ότι η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χαρακτηρίζοντας το πλοίο ως «πλήρως επιχειρησιακό» και αναφέροντας ότι μόνο δύο μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν ελαφρά. Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας, αμφισβητούν την εικόνα αυτήβ και υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις της φωτιάς ήταν πολύ σοβαρότερες.

Ναύτης που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης, υποστήριξε το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης του πλοίου δεν λειτούργησε όπως προβλεπόταν, αναγκάζοντας το πλήρωμα να δώσει μάχη με τις φλόγες χειροκίνητα. Όπως ανέφερε, υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες το πλήρωμα πίστεψε ότι το πλοίο κινδύνευε να χαθεί. «Πραγματικά πίστεψα ότι θα χάναμε το πλοίο. Ήταν θέμα να πολεμήσεις ή να πεθάνεις», υπογράμμισε μιλώντας στο CNN.

Παράλληλα, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του περιστατικού σχολίασε ότι η πυρκαγιά επηρέασε ουσιαστικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις της ηγεσίας του Ναυτικού. Την εικόνα αυτή ενίσχυσε αργότερα και ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ, ο οποίος παραδέχθηκε ότι το Gerald R. Ford δεν ήταν σε θέση να επαναλάβει αμέσως τις αεροπορικές επιχειρήσεις του και χρειάστηκε δύο ημέρες για να επανέλθει σε λειτουργία, ενώ, στη συνέχεια υπεβλήθη σε προσωρινές επισκευές στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, το αμερικανικό Ναυτικό δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το ακριβές μέγεθος των ζημιών. Σε ερώτηση του CNN σχετικά με τις καταγγελίες περί δυσλειτουργίας του συστήματος πυρόσβεσης, εκπρόσωπος του Ναυτικού είπε μονάχα ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Χρειάστηκαν περίπου 30 ώρες για να σβήσει πλήρως η φωτιά, να ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού και να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης. Οι ζημιές ήταν τέτοιες ώστε περίπου 600 ναύτες έχασαν την πρόσβαση στους χώρους διαμονής τους, σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ.

Την περίοδο του συμβάντος, το Gerald R. Ford επιχειρούσε στην Ερυθρά Θάλασσα, συμμετέχοντας σε αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνδέονταν με την ένταση στην περιοχή και τις αντιπαραθέσεις με το Ιράν.

Το χρονικό

Το USS Gerald R. Ford απέπλευσε από το Νόρφολκ την 24η Ιουνίου 2025 μεταφέροντας περίπου 4.500 μέλη πληρώματος και επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες στα μέσα Μαΐου, έπειτα από περισσότερες από 320 ημέρες συνεχούς παρουσίας στη θάλασσα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αμερικανικού αεροπλανοφόρου από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής, το πλοίο συμμετείχε σε διαδοχικές επιχειρήσεις που σχετίζονταν με τη Βενεζουέλα και το Ιράν, χωρίς να μεσολαβήσει διάστημα ανάπαυσης ή ανασυγκρότησης. Παρά τις προειδοποιήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας ότι η παράταση της ανάπτυξης πέραν των επτά μηνών θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα συντήρησης, η αποστολή συνεχίστηκε.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε τη 12η Μαρτίου 2026 σε χώρο πλυντηρίων του πλοίου ενώ αυτό βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Περισσότεροι από 200 ναύτες χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα λόγω εισπνοής καπνού, δύο υπέστησαν τραύματα από κοψίματα και ένας διακεμίσθη εκτός πλοίου για νοσηλεία.

Οι συνέπειες για την καθημερινότητα του πληρώματος ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Περίπου 600 ναύτες έχασαν τις κουκέτες τους και αναγκάστηκαν να κοιμούνται σε δάπεδα και τραπέζια, ενώ, σχεδόν 600 τουαλέτες παρουσίασαν βλάβες κατά τη διάρκεια της αποστολής. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το Πολεμικό Ναυτικό μετέφερε επειγόντως 1.000 στρώματα από το υπό κατασκευή αεροπλανοφόρο USS John F. Kennedy, καθώς και περίπου 2.000 φόρμες και άλλα είδη ρουχισμού για τα μέλη του πληρώματος.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών κάνουν λόγο για εργασίες διάρκειας 12 έως 14 μηνών, ενώ, ορισμένες αξιολογήσεις δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το αεροπλανοφόρο να παραμείνει εκτός επιχειρησιακής δράσης για έως και 2 χρόνια.

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