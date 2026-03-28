Εκτός λειτουργίας το αεροπλανοφόρο USS Ford: Φραγμένες τουαλέτες, ναύτες που κοιμούνται στο πάτωμα

Μια σειρά από προβλήματα έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ αξίας 13 δισ. δολαρίων

  • Το αεροπλανοφόρο USS Ford τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω πυρκαγιάς στα πλυντήρια και φραγμένων τουαλετών, με εκτιμώμενη διάρκεια επισκευών έως και ένα έτος.
  • Περίπου 400 ναύτες αναγκάστηκαν να κοιμούνται στο πάτωμα εξαιτίας της μόλυνσης και της ακαταλληλότητας των χώρων διαμονής μετά την πυρκαγιά.
  • Το σύστημα αποχέτευσης του πλοίου παρουσιάζει επαναλαμβανόμενα προβλήματα από το 2020, με δαπανηρές επισκευές και δυσλειτουργίες στα οικολογικά τουαλέτα.
  • Η παρατεταμένη αποστολή και το τεχνικό πρόβλημα προκαλούν σημαντική ψυχική και σωματική πίεση στο πλήρωμα, σύμφωνα με Αμερικανούς νομοθέτες.
  • Η ομάδα αεροπλανοφόρων USS George H.W. Bush που κατευθύνεται στη Μεσόγειο διαθέτει το ίδιο προβληματικό σύστημα τουαλετών και αποχέτευσης με το USS Ford.
Μια σφοδρή πυρκαγιά στα πλυντήρια του και οι συνεχώς φραγμένες τουαλέτες έχουν βγάλει το αεροπλανοφόρο USS Ford, αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκτός των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, το πολεμικό πλοίο ενδέχεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας για ένα χρόνο.

Το αεροπλανοφόρο έφυγε από την Ερυθρά Θάλασσα την περασμένη εβδομάδα και από τη Δευτέρα βρίσκεται αγκυροβολημένο στην Κρήτη για επισκευές. Οι ζημιές στις εγκαταστάσεις πλυντηρίων — οι οποίες είναι απαραίτητες σε μια πλωτή «πόλη» με σχεδόν 4.500 ναυτικούς — είναι σοβαρές.

Η κατάσταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που «χρησιμοποιούσαν ελικόπτερα για να μεταφέρουν τα ρούχα τους σε άλλα πλοία, ώστε να πλυθούν», δήλωσε στην εφημερίδα ο γερουσιαστής Τζακ Ριντ, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων.

ford-1.jpg

Οι τουαλέτες στο αεροπλανοφόρο Gerald Ford. Τη φωτογραφία δημοσίευει η New York Post

Οι Αμερικανοί νομοθέτες ανέφεραν ότι η πυρκαγιά της 12ης Μαρτίου έπληξε πολλούς χώρους διαμονής, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο καπνός ενδέχεται να διαπέρασε το τεράστιο σύστημα κυκλοφορίας αέρα του πλοίου, μολύνοντας τα κλινοσκεπάσματα και τα στρώματα και καθιστώντας τους χώρους σχεδόν ακατάλληλους για χρήση.

«Μου έχουν πει ότι υπάρχουν 400 ναυτικοί που πέρασαν πολλές μέρες κοιμώμενοι στο πάτωμα. Βρίσκεται στη θάλασσα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, οπότε αυτό αποτελεί τεράστια πίεση για όλο το πλήρωμα», πρόσθεσε ο Τζακ Ριντ.

Η φωτιά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Θέμα υπάρχει και με το νερό. Το υψηλής τεχνολογίας σύστημα αποχέτευσης του πλοίου αντιμετωπίζει προβλήματα τουλάχιστον από το 2020, με συχνές αποφράξεις, δαπανηρές επισκευές και έναν οικολογικό σχεδιασμό που έχει προκαλέσει επαναλαμβανόμενα προβλήματα συντήρησης, με κόστος τουλάχιστον 4 εκατομμύρια δολάρια.

«Αυτές οι οικολογικές τουαλέτες δεν λειτουργούν με την ίδια πίεση — δεν ξεπλένουν πλήρως», δήλωσε ο ναυτικός εμπειρογνώμονας Στιβ Γουίλς στην εφημερίδα New York Post.

Ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια Τιμ Κέιν έγραψε στον υπουργό Πολεμικού Ναυτικού Τζον Φελάν στις 19 Μαρτίου σχετικά με τις «επίμονες βλάβες του συστήματος αποχέτευσης και τις μη λειτουργικές εγκαταστάσεις πλυντηρίου» του πλοίου, δηλώνοντας ότι ήταν «βαθιά ανήσυχος για το αυξανόμενο ψυχικό και σωματικό κόστος που αυτή η μακρά αποστολή και η αβεβαιότητα επιφέρουν στους ναυτικούς μας».

Ο διοικητής του πλοίου, πλοίαρχος Ντέιβιντ Σκαρόζι, δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι ορισμένα φραξίματα στο σύστημα «οφείλονται στην απόρριψη αντικειμένων που δεν θα έπρεπε να εισάγονται στο σύστημα» — υποδηλώνοντας ότι εν μέρει ευθύνεται η συμπεριφορά του πληρώματος.

ford-2.jpg

Φωτογραφία από τις τουαλέτες του αεροπλανοφόρου που δημοσίευει η New York Post

«Αρκεί ένας εκνευρισμένος, θυμωμένος ναύτης για να προκαλέσει ενδεχομένως προβλήματα», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Σκαρόζι. Ο 6ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο θα «υποβληθεί σε αποτελεσματική αξιολόγηση, επισκευές και ανεφοδιασμό» και παραμένει «πλήρως επιχειρησιακό», χωρίς όμως να δώσει χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για την πυρκαγιά, ενώ Αμερικανοί βουλευτές δήλωσαν ότι οι ερευνητές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τις επιπτώσεις που προκάλεσε η παρατεταμένη, εννιάμηνη, αποστολή του πλοίου.

Ο γερουσιαστής Μάικ Ράουντς δήλωσε ότι η στάση για επισκευές θα «δώσει σε αυτούς τους άντρες μια μικρή ανάπαυλα».

Το πλοίο μεταφέρει περισσότερα από 75 αεροσκάφη και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιχειρήσεις. Απέπλευσε από το Νόρφολκ τον Ιούνιο, επέστρεψε από τη Μεσόγειο για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στη συνέχεια διατάχθηκε να επιστρέψει στη Μέση Ανατολή τον Φεβρουάριο, πριν από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν.

«Έχω περάσει πάνω από επτά μήνες σε αεροπλανοφόρο. Όταν ξεπερνάς τους έξι μήνες, η κατάσταση γίνεται αρκετά αγχωτική», δήλωσε ο γερουσιαστής Μαρκ Κέλι συνταξιούχος πλοίαρχος του Ναυτικού και αστροναύτης που συμμετείχε σε δεκάδες αποστολές κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης «Καταιγίδα της Ερήμου». Ανέφερε ότι οι επισκευές ενδέχεται να διαρκέσουν ένα χρόνο.

«Το Ford είναι το πρώτο πλοίο της κατηγορίας του, οπότε πρόκειται για νέο σχεδιασμό... η πρύμνη του αεροπλανοφόρου φαίνεται να έχει υποστεί σημαντικές ζημιές», είπε ο Μαρκ Κέλι. Και συνέχισε: «Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να επισκευαστεί».

Η βοήθεια είναι καθ' οδόν. Η ομάδα αεροπλανοφόρων USS George H.W. Bush κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο. Υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα: διαθέτει το ίδιο νέο σύστημα τουαλετών και αποχέτευσης με το αεροπλανοφόρο «Ford».

