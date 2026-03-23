«USS Gerald R. Ford»: Επέστρεψε στη Σούδα το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο μετά τη φωτιά

Στη βάση της Σούδας επέστρεψε ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», έπειτα από την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο πλοίο κατά τη διάρκεια επιχειρήσεών του στη Μέση Ανατολή.

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στις 12 Μαρτίου στο κεντρικό πλυντήριο του αεροπλανοφόρου, ενώ σύμφωνα με τους New York Times η πυρκαγιά διήρκεσε σχεδόν 30 ώρες και επηρέασε πολλά διαμερίσματα που βρίσκονται σε χώρους διαβίωσης, προκαλώντας σημαντικές υλικές και υλικοτεχνικές ζημιές.

ΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ USS GERALD FORD ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ

ΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟΥ USS GERALD FORD ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΣΟΥΔΑΣ INTIME NEWS

Το αεροπλανοφόρο φέρεται να αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα με το σύστημα τουαλέτας του ενώ βρισκόταν στη θάλασσα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία έχουν περιγράψει φραγμένα συστήματα και μεγάλες ουρές.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο χρόνος παραμονής του «Gerald R. Ford» στην βάση της Σούδας