Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας

Επιμέλεια - Ανθή Κουρεντζή

Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

Ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας / Πηγή: INTIME NEWS

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα οφέλη στην οδική ασφάλεια και την τοπική οικονομία από τη λειτουργία του νέου Αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, κατά τους πρώτους 10 μήνες λειτουργίας του, παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο Ilia Forum, με θέμα: «Υποδομές: Η νέα συνδεσιμότητα ως μοχλός ανάπτυξης», το οποίο πραγματοποιείται στον Πύργο Ηλείας.

Ο κ. Δήμας είπε πως ο νέος αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου, ο οποίος παραδόθηκε πέρυσι – τμηματικά – σε λειτουργία, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα έργου που ενισχύει την οδική ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, ενώ πληροί και τα κριτήρια βιωσιμότητας.

«Έως σήμερα δεν έχει συμβεί κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο! Το ταξίδι προς τον Πύργο γίνεται πια με ασφάλεια και βέβαια, με άνεση και υψηλότερη ταχύτητα σε σχέση με το παρελθόν», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στη συνέχεια παρουσίασε στοιχεία κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού, με βάση τα οποία:

  • Στο πρώτο τμήμα, Καμίνια – Πύργος: Από 1 Αυγούστου 2025 έως και 31 Μαΐου 2026, πέρασαν από τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις 920.000 οχήματα.
  • Στο δεύτερο τμήμα, Μιντιλόγλι – Καμίνια: Από 4 Δεκεμβρίου 2025 έως και 31 Μαΐου 2026, έχουν διέλθει από τον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Πάτρας και στις δύο κατευθύνσεις 1.350.000 οχήματα.

Η Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία στους δύο μετωπικούς σταθμούς διοδίων Πάτρας και Πύργου ήταν 10.500 διελεύσεις.

Ο κ. Δήμας συμπλήρωσε ότι στο πλαίσιο της 24ωρης παρακολούθησης της κυκλοφορίας στον Αυτοκινητόδρομο έγιναν 2.500 επεμβάσεις σε συμβάντα, η πλειονότητα των οποίων (45%) αφορούσε παροχή βοήθειας σε ακινητοποιημένο όχημα, με μέσο χρόνο απόκρισης τα 14 λεπτά.

Αναφέρθηκε, επίσης, στο άμεσο οικονομικό όφελος που έχουν οι οδηγοί από τη χιλιομετρική χρέωση στους κόμβους Κάτω Αχαΐας και Αμαλιάδας, αλλά και στις ευρύτερες θετικές συνέπειες του έργου στις τοπικές οικονομίες.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ):

Ο αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα έχει τη μεγαλύτερη Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Βαρέων Οχημάτων ανά έτος, η οποία είναι κατά 50% μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του υπόλοιπου οδικού δικτύου της χώρας. Αυτό μεταφράζεται σε ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

Πολυτροπικότητα: Η Ολυμπία Οδός συνδέεται με άλλα μέσα μεταφοράς, αεροδρόμια και λιμάνια (Κορίνθου, Κιάτου, Αιγίου, Πάτρας, Αράξου, Κυλλήνης), γεγονός που συνεπάγεται μια αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή.

Αύξηση 15 – 20% του τουριστικού ρεύματος στις περιοχές που εξυπηρετεί η Ολυμπία Οδός, καθώς υπάρχει καλύτερη πρόσβαση στις παραλιακές περιοχές της Πελοποννήσου και στα Ιόνια νησιά.

Αύξηση του τοπικού ΑΕΠ της τάξης του 0,5 – 1,5%, κυρίως λόγω των επενδύσεων και της απασχόλησης. Το έργο παρέχει πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας, πολλές από τις οποίες αφορούν στελέχη υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης ή ειδικής τεχνικής κατάρτισης.

«Τα στοιχεία αυτά εξηγούν με ποιο τρόπο οι σύγχρονες υποδομές εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα», τόνισε ο κ. Δήμας, επισημαίνοντας πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διευρύνει το εγχώριο σύστημα υποδομών και με άλλα εμβληματικά οδικά έργα, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης και οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα, ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη και η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε ειδική αναφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel» στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, καθώς συμβάλλει στην αποτελεσματική συμμετοχή της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών.

«Η αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου υποδομών είναι, συνεπώς, το μέσο με το οποίο ενισχύεται ο ρόλος της Ελλάδας ως κόμβος εμπορευματικών μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και κάθε έργο που ολοκληρώνεται είναι ένας κρίκος στην αλυσίδα της συνδεσιμότητας», τόνισε ο κ. Δήμας, κλείνοντας την τοποθέτησή του, αφού εξήρε τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς επαγγελματικούς φορείς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βαρύ κατηγορητήριο για 14 κατηγορούμενους από Αγρίνιο και Κοζάνη

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Ήταν πάνω από μιάμιση ώρα σπίτι μας και το φωτογράφιζαν», λέει η σύζυγος του οδοντίατρου

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

17:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σύντομα, μία μπλε κουκίδα θα εμφανιστεί στο κινητό σας - Δείτε γιατί

17:19ANNOUNCEMENTS

INNERFEST by Innersense Productions -12 ,13 και 14 Ιουνίου 2026 @ PLEX και @ ΠΛΥΦΑ

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρίστος Δήμας: «Κανένα δυστύχημα στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου»

17:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

17:09ΚΟΣΜΟΣ

Κύμα καύσωνα θα επηρεάσει σύντομα 150 εκατ. ανθρώπους - Το «σούπερ Ελ Νίνιο» δείχνει τη δύναμή του

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Μπήκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα η πριγκίπισσα Μέτε Μάριτ

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Ράμα: «Υπάρχουν τρία πράγματα που δεν μπορείς να προβλέψεις: ο Θεός, το σεξ και η ΕΕ»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων

16:31ΥΓΕΙΑ

Στο Ίλιον η Αγαπηδάκη με τις Κινητές Ομάδες Υγείας- Αλλάζει ο υγειονομικός χάρτης της Δυτικής Αθήνας

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκρηξη σε παράνομη αποθήκη φυσικού αερίου - Τρεις τραυματίες, 2.000 εκτοπισμένοι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:22ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Ανάσα» για 350.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος μειώνει τις δόσεις του νόμου Κατσέλη

16:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Reuters: Η Ελλάδα ετοιμάζει φόρο 15% στα κέρδη από κρυπτονομίσματα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν οι υπογραφές για παράδοση του πρώην Στρατοπέδου «Μαντουβάλου» στο δήμο Ανατολικής Μάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Το χρονικό μιας οικογενειακής τραγωδίας - Από το συμβόλαιο θανάτου κατά του πρώην συζύγου της, στην αυτοκτονία στο κελί της

15:32ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να αφαιρέσετε ισχυρή κόλλα από το δέρμα

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα - βίντεο: Η στιγμή που ο αναβάτης μηχανής παρασύρει πεζή και τραυματίζεται θανάσιμα

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Παραδοχή λάθους από την Ουκρανία για την έκρηξη του θαλασσίου drone στη Ρουμανία - «Τυφλώθηκε από ρωσικά συστήματα»

12:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οργισμένος Τεντόγλου με τη μέτρηση του τελευταίου άλματος στο Diamond League: «Τι σκ@τοσόου, αδελφέ»

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτης περιέγραψε πώς φαίνεται η Γη από το διάστημα: «Βλέπουμε το σημάδι του ανθρώπου στη φύση»

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

14:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ραφήνα: Αιματηρό επεισόδιο σε πρατήριο καυσίμων – Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι

16:23LIFESTYLE

Οργισμένοι οι κάτοικοι του Παλέρμο με τους γαμήλιους εορτασμούς της Ντούα Λίπα - «Η πόλη μας δεν είναι για ενοικίαση»

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

12:40ΥΓΕΙΑ

Νέοι κανόνες στα σχολικά κυλικεία - Δείτε τους πίνακες με τα προϊόντα που επιτρέπονται

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμο για εκκένωση το πλήρωμα της NASA στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, λόγω διαρροής

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συναγερμός σε καφετέρια - Ενεργοποίησε το panic button, συνελήφθη ο πρώην σύζυγος

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος σε ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ: Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ – Στηρίζουμε την πρωτοβουλία Τσίπρα

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα τα πούμε το απόγευμα»: Η δήλωση-γρίφος του Σαμαρά από την Κρήτη που ανάβει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ