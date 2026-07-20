Νύχτα αγωνίας στον Πειραιά: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο διαμέρισμα

Snapshot Η φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στον Πειραιά παραμένει ενεργή και δυσχεραίνει το έργο της Πυροσβεστικής λόγω μεγάλης ποσότητας καύσιμης ύλης.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ οι κάτοικοι της πολυκατοικίας και των διπλανών κτηρίων εκκενώθηκαν με ασφάλεια.

Κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις και η φωτιά επεκτάθηκε σε ημιώροφο λόγω των αντικειμένων στον χώρο.

Ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα και έλαβε πρώτες βοήθειες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ ισχύουν εκτροπές κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου και στην οδό Καλλιγά. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης από την Πυροσβεστική μετά τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε σε διαμέρισμα σε περιοχή του Πειραιά το απόγευμα της Δευτέρας (20/07).

Πρόκειται για διαμέρισμα 1ου ορόφου, στη συμβολή των οδών Καλλιγά και Χαριλάου Τρικούπη. Μέσα υπήρχε μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των πυροσβεστών.

Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Πυκνοί καπνοί «έπνιξαν» την πολυκατοικία και την ευρύτερη περιοχή, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες, ενώ, άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν με ασφάλεια τους κατοίκους από τους υπόλοιπους τέσσερις ορόφους της πολυκατοικίας. Επιπλέον, κάτοικοι των διπλανών πολυκατοικιών εκκένωσαν με ασφάλεια τα κτήρια.

Οι κάτοικοι παραμένουν ανήσυχοι, καθώς όπως ανέφεραν, κατά τη διάρκεια της φωτιάς ακούστηκαν εκρήξεις. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η φωτιά επεκτάθηκε και στον ημιώροφο λόγω των αντικειμένων που υπήρχαν μέσα στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ένας πυροσβέστης παρουσίασε αναπνευστικό πρόβλημα λόγω των συνθηκών και χρειάστηκε να δεχτεί πρώτες βοήθειες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

01 06 Πηγή: EUROKINISSI. 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06

Στη Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου είναι σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας, όπως και στην οδό Καλλιγά όπου επιχειρούν ακόμη οι πυροσβέστες.