Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά – Πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» ολόκληρη γειτονιά

Φωτιά «ξέσπασε» σε διαμέρισμα σε περιοχή του Πειραιά το απόγευμα της Δευτέρας (20/07), προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Πυκνοί καπνοί έχουν «πνίξει» την πολυκατοικία, όπως φαίνεται σε βίντεο και φωτογραφίες.

Άνδρες της Πυροσβεστικής απομάκρυναν με ασφάλεια τους κατοίκους από τους υπόλοιπους τέσσερις ορόφους της πολυκατοικίας, ενώ παράλληλα κάτοικοι των διπλανών πολυκατοικιών εκκένωσαν με ασφάλεια τα κτήρια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ενώ, δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για τυχόν εγκλωβισμένους.

01 06 Πηγή: EUROKINISSI. 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06

Στη Λεωφόρο Ηρώων Πολυτεχνείου είναι σε ισχύ εκτροπές κυκλοφορίας, όπως και στην οδό Καλλιγά όπου επιχειρούν οι πυροσβέστες.