Φωτιά σε δασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Καίει κοντά στο Νεοχώρι

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν αναλάβει την επιχείρηση κατάσβεσης

Newsbomb

Φωτιά σε δασική έκταση στο νότιο Πήλιο – Καίει κοντά στο Νεοχώρι
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/07) σε δασική έκταση πλησίον του Νεοχωρίου, στο Νότιο Πήλιο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 22:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 48 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Η περιοχή σήμερα έχει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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