ΗΠΑ: Πρόσθετοι δασμοί 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων

Snapshot Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν δασμούς 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, όπως κρασιά, γαλακτοκομικά, τσιμέντο και είδη χόκεϊ.

Η απόφαση του προέδρου Τραμπ βασίζεται σε καταγγελίες για διακριτική μεταχείριση εις βάρος αμερικανικών προϊόντων από τον Καναδά.

Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα και καλύπτουν προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Η κίνηση σχετίζεται με διμερείς διαμάχες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε τη Δευτέρα εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 50% σε σειρά καναδικών προϊόντων, εξαιτίας «της διακριτικής μεταχείρισης από τον Καναδά σε βάρος αμερικανικών προϊόντων», διμερών διενέξεων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των γαλακτοκομικών και των αλκοολούχων ποτών.

Οι νέοι δασμοί, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σε έναν μήνα, θα εφαρμοστούν σε πολλά και διαφορετικά αγαθά, από τα κρασιά ως τα μπαστούνια του χόκεϊ ή το τσιμέντο.

Αφορούν επίσης, αξιοσημείωτα, κάποια προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της χώρας αυτής με τον Καναδά και με το Μεξικό.