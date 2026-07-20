Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: Δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

Το 1997, ένα φαινομενικά παράλογο σχέδιο ξεκίνησε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή της Κόστα Ρίκα. Περίπου 12.000 τόνοι από φλούδες και πολτό πορτοκαλιού μεταφέρθηκαν με σχεδόν 1.000 φορτηγά και απλώθηκαν πάνω σε τρία εκτάρια εξαντλημένης γης που για δεκαετίες είχε καταστραφεί από την εντατική κτηνοτροφία.

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