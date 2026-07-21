Στάση αναμονής και μικρές απώλειες στη Wall Street

Με πτώση ολοκληρώθηκε την Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Στάση αναμονής και μικρές απώλειες στη Wall Street
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Δευτέρα (20/7) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης., εν μέσω ανησυχίας για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και εν αναμονή των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων τριμήνου από τεχνολογικούς κολοσσούς

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 307,16 μονάδων (–0,59%), στις 51.839,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 12,17 μονάδων (–0,05%), στις 25.508,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 14,41 μονάδων (–0,19%), στις 7.443,28 μονάδες.

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