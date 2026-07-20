Η «κρυφή» παραλία της Κρήτης που αποθεώνουν οι γυμνιστές σε όλη την Ευρώπη

Η περίφημη παραλία Κόκκινη Άμμος, κρυμμένη δίπλα από τον ιστορικό οικισμό των Ματάλων στον Δήμο Φαιστού, φιγουράρει επάξια ανάμεσα στις κορυφαίες και πιο δημοφιλείς παραλίες γυμνιστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο επίγειος αυτός παράδεισος του κρητικού νότου μαγεύει τους επισκέπτες με το μοναδικό, άγριο σκηνικό του, όπου το βαθύ κεραμιδί χρώμα της άμμου συναντά την απόλυτη καθαρότητα των καταγάλανων νερών του Λιβυκού πελάγους.

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