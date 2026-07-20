Συντάξεις χηρείας: Κατατέθηκαν νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών - Οι 4 αλλαγές

«Βάζουμε τέλος σε μία δεκαετή κοινωνική αδικία» τονίζει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως

Δημήτρης Μάνωλης

Συντάξεις χηρείας: Κατατέθηκαν νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών - Οι 4 αλλαγές
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  • Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την τριετία για τους συνταξιούχους του νόμου 4387/2016, με επιστροφή των μειωμένων ποσών στο αρχικό 70%.
  • Περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που δεν είχαν υποστεί περικοπές απαλλάσσονται οριστικά από αναδρομικές απαιτήσεις του Δημοσίου.
  • Διασφαλίζεται η καταβολή και των δύο εθνικών συντάξεων σε όσους λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και λόγω θανάτου από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα.
  • Τα παιδιά που έχασαν και τους δύο γονείς θα λαμβάνουν πλέον το πλήρες ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά, με αύξηση στο συνολικό ποσό.
  • Οι νομοθετικές διατάξεις κατατέθηκαν στη Βουλή και θα ψηφιστούν στην Ολομέλεια στις 21 Ιουλίου 2026.
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Νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας, για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387/2016 (νόμος Τσίπρα - Κατρούγκαλου), κατατέθηκαν στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, με γνώμονα την αποκατάσταση των στρεβλώσεων που δημιούργησε ο νόμος 4387/2016, η νομοθετική ρύθμιση καταργεί τις περικοπές που προβλέπονται στις κύριες συντάξεις χηρείας μετά την τριετία, αναγνωρίζει την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και εξαλείφει οικονομικά βάρη του παρελθόντος.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά:

«Καταργούμε μία μεγάλη κοινωνική αδικία δέκα ετών, η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες. Εισάγουμε ένα νέο, δίκαιο και κοινωνικά ευαίσθητο πλαίσιο, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις που δημιούργησε ο νόμος Τσίπρα - Κατρούγκαλου. Χιλιάδες δικαιούχοι σύνταξης χηρείας απαλλάσσονται από ένα καθεστώς αβεβαιότητας και ομηρίας. Αποκαθιστούμε την ασφάλεια δικαίου και ενισχύουμε την προστασία των οικογενειών που έχασαν τον άνθρωπό τους, εδραιώνοντας ένα μέλλον σταθερότητας, ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και το Κράτος. Η επίλυση αυτής της μακροχρόνιας εκκρεμότητας κατέστη εφικτή χάρη στην υπεραπόδοση που πέτυχε η τολμηρή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η αύξηση της απασχόλησης. Τα αυξημένα έσοδα συνέβαλαν στη δημιουργία του αναγκαίου δημοσιονομικού χώρου που μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αυτή τη σημαντική κοινωνική παρέμβαση, χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα».

Οι τέσσερις μεγάλες αλλαγές που επιφέρουν οι σχετικές διατάξεις:

1.⁠ ⁠Καταργείται η προβλεπόμενη από τον νόμο 4387/2016 περικοπή των συντάξεων χηρείας μετά την παρέλευση της τριετίας και θεσπίζεται η μόνιμη καταβολή της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου με βάση τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος. Όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της σύνταξής τους από το 70% στο 35%, με την ψήφιση της διάταξης θα δουν άμεσα τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, δηλαδή να διπλασιάζεται.

2. ⁠Για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χηρείας στους οποίους δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα οι παραπάνω περικοπές, που προβλέπονταν στο νόμο 4387/2016 Τσίπρα-Κατρούγκαλου, οι περικοπές αυτές δεν θα εφαρμοστούν καθότι καταργούνται με τις νέες διατάξεις και το Δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε αναζήτηση αναδρομικών ποσών. Έτσι, χιλιάδες νοικοκυριά απαλλάσσονται από το άγχος πιθανών καταλογισμών για ποσά που δεν οφείλονταν σε δική τους υπαιτιότητα.

3.⁠ ⁠Διασφαλίζεται ότι, όταν ένας συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσει να λαμβάνει και τις δύο εθνικές συντάξεις που αντιστοιχούν στα δικαιώματά του και δεν θα περικοπεί η μία από τις δύο που προέβλεπε ο νόμος Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Περίπου 122.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από την περικοπή της δεύτερης εθνικής που προέβλεπε ο νόμος 4387/2016 και επιπλέον δεν θα αναζητηθεί κανένα ποσό αναδρομικά ούτε από αυτή την αιτία.

4.⁠ ⁠Διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους και δικαιούνται συντάξεις λόγω θανάτου και από τους δύο, θα λαμβάνουν στο μέλλον το προβλεπόμενο ποσοστό από την εθνική σύνταξη του κάθε γονέα ξεχωριστά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, και πλέον θα λαμβάνουν μια εθνική σύνταξη αντί για το ήμισυ. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα παιδιά θα δουν να διπλασιάζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν.

Οι διατάξεις έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/13370252.pdf

Οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο στη συνεδρίαση της Ολομέλειας την Τρίτη 21 Ιουλίου 2026.

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