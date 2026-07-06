Συντάξεις: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα χρήματα θα πάρουν - Αναλυτικά παραδείγματα

Snapshot Είκοσι πέντε κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων μπορούν να βγουν σε σύνταξη πριν τα 62 έτη έως το 2026, με πλήρεις ή μειωμένες αποδοχές.

Το ύψος της σύνταξης αυξάνεται ανάλογα με τα επιπλέον έτη και μήνες ασφάλισης μέσα στο ίδιο έτος εξόδου.

Οι γονείς με ανήλικα τέκνα και οι τρίτεκνοι έχουν ειδικά όρια ηλικίας και προϋποθέσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια βάσει του προσδόκιμου ζωής και αναμένεται πιθανή αύξηση το 2030.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με συγκεκριμένα έτη ασφάλισης και όρια ηλικίας μπορούν να αποχωρήσουν με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη ανάλογα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται. Snapshot powered by AI

Σύνταξη πριν από τα 62 κατοχυρώνουν 25 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων εντός του 2026 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα είτε με μειωμένες είτε και με πλήρεις αποδοχές.

Οι 10 από τις 25 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να αποχωρήσουν για σύνταξη πριν από τα 62 προέρχονται από το Δημόσιο και είναι οι εξής:

Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα. Εφόσον έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους ως το 2017, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Οσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από τον Φεβρουάριο του 2027 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μήνες. Γονείς οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους το 2018, βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες που το συμπληρώνουν το 2027, αν έκλεισαν τα 55 το 2019. Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία ως το 2010. Παίρνουν πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας οποτεδήποτε και αν υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012. Βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Ασφαλισμένοι με 25ετία ως το 2010, που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες ως το 2022, βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Ανδρες και γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία των 56 και 58 ετών αντίστοιχα ως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη, εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35ετία ως το 2021. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία το 2011, με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά ως το 2021. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 με συνολικό χρόνο ασφάλισης τα 37 έτη συνολικά ως το 2021. Αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών, εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020, και με όριο ηλικίας 61,2 ετών με 37 έτη το 2021. Προσοχή: Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσους απασχολήθηκαν στο Δημόσιο πριν το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και στη συνέχεια αναγνώρισαν την υπηρεσία αυτή ως χρόνο Δημοσίου. Αντιθέτως, η έξοδος με 37ετία ισχύει με διαδοχική ασφάλιση για όσους ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ ή και σε Ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών πριν από το 1983 και διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά το 1983, αρκεί να έχουν 25ετία ως το 2010 και 37ετία ως το 2021. Σύνταξη με βαρέα από το Δημόσιο για ασφαλισμένους στους ΟΤΑ (οδηγοί, οδοκαθαριστές κ.ά.). Οσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα των ΟΤΑ μέχρι τις 31/12/2012 αποχωρούν με όριο ηλικίας το 58ο έτος. Εάν τα 12 έτη στα βαρέα των ΟΤΑ τα έχουν συμπληρώσει μετά την 1η/1/2013, τότε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 60ο έτος.

Ο μηχανισμός των αυξήσεων ανάλογα με τον μήνα εξόδου

Ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων δεν πριμοδοτεί μόνον όσους αποχωρούν με περισσότερα έτη ασφάλισης, αλλά και όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο ίδιο έτος με διαφορά μερικών μηνών.

Αλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση, για παράδειγμα, με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026 και άλλη, μεγαλύτερη σύνταξη, θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026, με 35,6 ως 36 έτη ασφάλισης.

Οι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση τον Δεκέμβριο του 2026, προσθέτοντας 12 μήνες και συμπληρώνοντας τα 36 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με αναπλήρωση 39,81%. Αυτή η διαφορά των 2,5 περίπου μονάδων στο ποσοστό αναπλήρωσης μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στη σύνταξη. Αρα ο κάθε μήνας ασφάλισης προσθέτει και επιπλέον ποσό στη σύνταξη.

Οι νέες συντάξεις του Δημοσίου ανάλογα με τα έτη ασφάλισης

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025.

Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις»:

Υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο με 39 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.550 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.657 ευρώ. Με αίτηση τον Ιούνιο και 39,6 έτη θα πάρει 1.690 ευρώ. Με αίτηση τον Σεπτέμβριο που θα έχει 39 έτη και 9 μήνες ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.706 ευρώ και με αίτηση τον Δεκέμβριο που θα συμπληρώσει 40ετία θα πάρει σύνταξη 1.722 ευρώ. Από Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο η αύξηση στη σύνταξη ανέρχεται στα 65 ευρώ. Υπάλληλος Τ.Ε. κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 2.201 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 1.379 ευρώ. Υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Δεκέμβριο με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές αλλά με 38 έτη ασφάλισης θα πάρει σύνταξη 1.435 ευρώ, δηλαδή θα έχει αύξηση κατά 56 ευρώ. Υπάλληλος Δ.Ε. κατηγορίας που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.668 ευρώ, θα πάρει σύνταξη 965 ευρώ. Ενας άλλος υπάλληλος της ίδιας κατηγορίας που θα υποβάλει αίτηση τον Ιούνιο με 35,6 έτη θα πριμοδοτηθεί σχεδόν με 20 ευρώ και θα πάρει σύνταξη 983 ευρώ.

Συντάξεις: Θα γίνουν αλλαγές στα όρια ηλικίας και πότε;

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά τρία χρόνια από το 2021 και μετά, καθώς έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Οσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε αυξήσεις ορίων ηλικίας, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανεβεί αισθητά μετά την πανδημία. Ετσι δεν έγιναν αλλαγές το 2024 και κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ούτε το 2027. Το 2030 όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση ορίων ηλικίας.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο



Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2011

Ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 58,5 το 2018 60,2 το 2019 61,1 το 2020 63,7 το 2021 65,3 Από 1/1/2022 67

Γονείς ανηλίκων με 25ετία το 2012

Ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 2017 59,6 το 2018 61 το 2019 62,6 το 2020 64 το 2021 65,6 Από 1/1/2022 67

Ανδρες – γυναίκες με 35ετία

Με 35 έτη Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 58 60 Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1/1/2022 58 62 αι 40 έτη

Ανδρες – γυναίκες με 36 έτη

Με 36 έτη Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 58 60 Το 2019 58 60,5 Το 2020 58 61 Το 2021 58 61,5 Από 1/1/2022 58 62 αι 40 έτη

Ανδρες – γυναίκες με 37ετία

Με 37 έτη Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης Το 2018 55 58,6 Το 2019 55 59,5 Το 2020 55 60,3 Το 2021 55 61,2 Από 1/1/2022 55 62 αι 40 έτη

Οι πίνακες με τις νέες συντάξεις για όσους αποχωρούν το 2026 από το Δημόσιο

Με 35 ως 36 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 35 έτη Σύνταξη με 35,6 έτη Σύνταξη με 35,9 έτη Σύνταξη με 36 έτη Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.390€€ 965€ 983€ 992€ 1.000€ Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.668€ 1.069€ 1.090€ 1.101€ 1.111€ Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.145€ 1.247€ 1.274€ 1.287€ 1.301€ Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.275€ 1.296€ 1.324€ 1.338€ 1.353€

2 Με 37 ως 38 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 37 έτη Σύνταξη με 37,6 έτη Σύνταξη με 37,9 έτη Σύνταξη με 38 έτη Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.435€ 1.055€ 1.073€ 1.082€ 1.091€ Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.735€ 1.182€ 1.204€ 1.215€ 1.226€ Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.201€ 1.379€ 1.407€ 1.421€ 1.435€ Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.335€ 1.436€ 1.466€ 1.481€ 1.496€

Με 39 ως 40 έτη ασφάλισης

Ετη και μήνες ασφάλισης για συνταξιοδότηση το 2026 Σύνταξη με 39 έτη Σύνταξη με 39,6 έτη Σύνταξη με 39,9 έτη Σύνταξη με 40 έτη Κατηγορία Υ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.470€ 1.145€ 1.163€ 1.173€ 1.182€ Κατηγορία Δ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 1.785€ 1.294€ 1.317€ 1.328€ 1.340€ Κατηγορία Τ.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.255€ 1.517€ 1.546€ 1.560€ 1.575€ Κατηγορία Π.Ε.: Συντάξιμος μισθός 2.550€ 1.657€ 1.690€ 1.706€ 1.722€

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»