Snapshot Ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έχασε τη ζωή του πριν οκτώ μήνες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο.

Η οικογένειά του επισκέφθηκε ξανά τη Ρόδο για το ταξίδι που είχαν σχεδιάσει μαζί, πριν από την τραγωδία.

Ο πατέρας του εκφράζει βαθύ πόνο και παράπονο για την έλλειψη απαντήσεων από τους αρμόδιους σχετικά με τα αίτια του θανάτου.

Παρά την απουσία του Ραφαήλ, η οικογένεια τον θυμάται και τον νιώθει ζωντανό στην καρδιά της. Snapshot powered by AI

Οκτώ μήνες έχουν συμπληρωθεί από την ημέρα που ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης (ΕΠΟΠ) Ραφαήλ Γαλυφιανάκης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικής εκπαίδευσης στη Ρόδο, όμως για την οικογένειά του ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει οριστικά σε εκείνη την τραγική στιγμή. Η πρόσφατη επιστροφή των γονιών του στο νησί, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, έφερε ξανά στην επιφάνεια με τον πιο οδυνηρό τρόπο τον πόνο της απώλειας.

Με μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού, Μανώλης Γαλυφιανάκης, περιέγραψε τη βαριά συναισθηματικά στιγμή που η οικογένεια βρέθηκε ξανά στη Ρόδο. Όπως αποκαλύπτει, επρόκειτο για ένα ταξίδι που είχαν σχεδιάσει να πραγματοποιήσουν όλοι μαζί, παρέα με τον Ραφαήλ, πριν κοπεί πρόωρα το νήμα της ζωής του.

Μέσα από τα λόγια του εκφράζεται η βαθιά οδύνη για την απουσία του γιου του, αλλά και ένα έντονο παράπονο. Όπως εξηγεί ο ίδιος, το επίμονο «γιατί» που επαναλαμβάνει δεν αφορά μόνο τον άδικο χαμό του παιδιού του, αλλά και την αναζήτηση απαντήσεων από τους αρμόδιους, οι οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, παραμένουν ανεκπλήρωτες εδώ και οκτώ μήνες.

Η ανάρτηση του πατέρα του Ραφαήλ, η οποία παρέμεινε αυτούσια, αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας που βιώνει η οικογένεια:

«Ραφαήλ ήρθαμε... όπως τα είχαμε κανονίσει... το καλοκαίρι στη Ρόδο... όμως εσύ έλειπες... γιατί; γιατί; γιατί; Αυτό το γιατί ψάχνουμε 8 μήνες τώρα... και ούτε ένα τηλεφώνημα... ούτε ένα μήνυμα... μας λείπεις... όμως ζεις... στην καρδιά μας...»

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