«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

Με λόγια τιμής, περιγράφουν τον νεαρό ως παράδειγμα καλοσύνης, ήθους, πατριωτισμού και φιλότιμου στρατιώτη, που θα μείνει για πάντα στη μνήμη και τις προσευχές τους

Newsbomb

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονίζει η ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου ΕΠΟΠ, Ραφαήλ Γεωργίου, που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο, καθώς και το σπαρακτικό αποχαιρετιστήριο μήνυμα που έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοί του από τον Αυλώνα.

Με λόγια βαθιάς αγάπης και τιμής, περιγράφουν τον νεαρό ως παράδειγμα καλοσύνης, ήθους, πατριωτισμού και φιλότιμου στρατιώτη, που θα μείνει για πάντα στη μνήμη και τις προσευχές τους.

Ο πατέρας του, Μάνος Γαλυφιανάκης, ευχαριστεί προσωπικά και εκ μέρους ολόκληρης της οικογένειας τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη.

«Ο Ραφαήλ – Γεώργιος Γαλυφιανάκης και η οικογένειά του σας ευχαριστούμε για την αγάπη που μας έδειξε κάθε σπίτι από όλη την Ελλάδα. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να δημοσιεύσουμε αυτό που μας έστειλαν οι φίλοι και συνάδελφοί του από τον Αυλώνα, που τον έζησαν τον τελευταίο καιρό… και πάλι σας ευχαριστούμε».

Το μήνυμα των ΕΠΟΠ – Φίλων και συναδέλφων της 3-1 Αυλώνα:

«Αγαπητέ συνάδελφε Ραφαήλ Γεώργιο Γαλυφιανάκη,

Η ημέρα της Τετάρτης που πέρασε έγινε ημέρα βαθιάς λύπης για όλα τα παιδιά, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε και εκπαιδευτήκαμε μαζί στον Αυλώνα ως ΕΠΟΠ.

Στο άκουσμα του ξαφνικού θανάτου σου επικράτησε παγωμάρα και κανείς δεν ήθελε να το πιστέψει.

Σε γνωρίσαμε στον Αυλώνα την περίοδο της εκπαίδευσής μας. Τα ποικίλα χαρίσματά σου ξεπρόβαλαν αμέσως και έγινες φίλος με όλους. Η καλοσύνη σου, η προθυμία σου, η οργανωτικότητά σου και η άριστη συνεργασία σε έκαναν αγαπητό σε όλους μας.

Η αγάπη σου για το στράτευμα και την πατρίδα ήταν φανερή από την πρώτη ημέρα της παρουσίας σου στον Αυλώνα.

Σου ανατέθηκαν τα καθήκοντα του θαλαμάρχη, τα οποία έφερες εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.

Στα αυτιά μας αντηχούν ακόμη τα πατριωτικά συνθήματα που μέσα από την ψυχή σου φώναζες στις παρελάσεις, τονώνοντας το ηθικό όλων μας.

Υπήρξες έως και την τελευταία ρανίδα του αίματός σου πιστός και φιλότιμος στρατιώτης και τήρησες τον όρκο σου στο έπακρον.

Έφυγες όμως, φίλε, ξαφνικά και αναπάντεχα, στο άνθος της ηλικίας σου.

Η απώλειά σου μας γέμισε λύπη και δάκρυα.

Πρωτίστως πόνεσε την οικογένειά σου, στην οποία εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Λύπησες τους φίλους σου και το χωριό σου ολόκληρο, που τόσο αγάπησες και σε λίγη ώρα θα σε δεχτεί η γη όπου γεννήθηκες, μεγάλωσες και ζούσες. Λύπησες εμάς, τους συναδέλφους σου, που σε γνωρίσαμε λίγο αλλά μας έμεινες αξέχαστος.

Η μόνη μας παρηγοριά είναι ότι πλέον βρίσκεσαι δίπλα στον Αναστημένο Χριστό, στους Αγγέλους και στους Αγίους. Θα αναμένουμε να σε ξαναδούμε την ημέρα της Κοινής Αναστάσεως, όπως διδάσκει η Εκκλησία μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη σου αποφασίσαμε να στείλουμε ένα στεφάνι από όλους μας και να συγκεντρώσουμε ένα ποσό που θα διατεθεί ως δωρεά στον Ιερό Ναό του χωριού σου, ώστε να καλύψει ανάγκες του συσσιτίου, αλλά και να δημιουργηθεί κάτι στην Εκκλησία που θα θυμίζει σε όλους –και στις επόμενες γενιές– τη μνήμη και την παρουσία σου.

Ραφαήλ Γεώργιε, η μνήμη σου ας είναι άληστη, αλησμόνητη και αιώνια. Ο Θεός να χαρίζει παρηγοριά στους οικείους σου. Να μας προσέχεις από ψηλά και να ξέρεις ότι δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Πάντοτε θα βρίσκεσαι στις προσευχές μας.

Οι φίλοι σου,
οι ΕΠΟΠ Στρατιώτες της 3-1 του Αυλώνα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:52ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος, Sir Tom Stoppard σε ηλικία 88 ετών

19:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Καταστροφές σε Παναγία και Ποταμιά από τα νερά των χειμάρρων – Πλημμύρισε και εκκλησία

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ – Βόλος 0-1: Ο Λάμπρου τον οδηγεί εκ του ασφαλούς

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια – Μία σύλληψη

19:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επιστροφή Ντέσερς στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΚ

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εκρήξεις στη Μαύρη Θάλασσα: Δύο ρωσικά δεξαμενόπλοια τυλίγονται στις φλόγες

18:47ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Ανδρέας: Η Πάτρα τιμά με λαμπρότητα τον πολιούχο και προστάτη της - Παρουσία Τασούλα ο εορτασμός

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

18:44ΕΛΛΑΔΑ

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

18:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με Αλαφούζο η τελευταία προπόνηση πριν το μεγάλο ματς με την ΑΕΚ

18:18LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον Αλμπέρτο Μποτία - Η γνωριμία, ο έρωτας και η κοινή ζωή

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι στο Παρίσι τη Δευτέρα για συνάντηση με τον Μακρόν

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια: Σύλληψη 36χρονου για την έκρηξη σε κατάστημα – Μέσα από τις φυλακές δόθηκε η εντολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Πάτρα για 22χρονο που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του

19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σεπόλια: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης με χειροβομβίδα σε καφετέρια – Μία σύλληψη

18:44ΕΛΛΑΔΑ

«Μας έμεινες αξέχαστος»: Το σπαρακτικό «αντίο» των ΕΠΟΠ στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Χτυπούσε συστηματικά την ανάπηρη κόρη του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου», φώναζε η μητέρα

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

19:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Μπαρντελά: Δέχθηκε επίθεση ενώ υπέγραφε βιβλία - 70χρονος του πέταξε αβγό στο κεφάλι

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ο πατέρας του, Απόστολος υποστήριξε ότι εκείνος οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο του γιου του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά σχολεία: Γιατί δεν θα γίνει μάθημα στις 3 Δεκεμβρίου

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

18:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Οριστικά τέλος ο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ