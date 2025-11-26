Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη ο 19χρονος οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας

Σε κατάσταση σοκ η οικογένεια του παιδιού

Χρύσα Γρίβα

Τραγωδία στη Ρόδο: Γιος Λιμενάρχη ο 19χρονος οπλίτης που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο
Άφατη θλίψη καλύπτει την Κρήτη, αφού ο νεκρός 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που έχασε τη ζωή του σε πεδίο βολής της Ρόδου, κατάγεται από το Ηράκλειο.

Ο 19χρονος είναι γιος στελέχους του Λιμενικού, που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη. Ο άτυχος 19χρονος ΕΠΟΠ σκοτώθηκε όταν απασφάλισε, υπό άγνωστες συνθήκες, χειροβομβίδα ενώ βρισκόταν μαζί με συνάδελφό του επίσης Επαγγελματία Οπλίτη, το πρωί της Τετάρτης.

Ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης υπέστη θανάσιμο τραυματισμό επιτόπου.

Ο 39χρονος συνάδελφος του 19χρονου, επίσης ΕΠΟΠ και πατέρας δύο παιδιών, χειρουργείται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές συναδέλφων του, έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού και φέρει τραύματα από θραύσματα σε όλο του το σώμα καθώς επίσης και στο κεφάλι. Ο ίδιος έχει επικοινωνία με το περιβάλλον και αναμένεται να χειρουργηθεί προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στο πεδίο βολής που βρίσκεται στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν οι δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, έλαβαν εντολή να μεταβούν στο πεδίο βολής της περιοχής Αφάντου, προκειμένου να επιθεωρήσουν τον οπλισμό που θα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από στελέχη και οπλίτες της μονάδας.

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Ο 19χρονος είχε γεννηθεί την 1η Νοεμβρίου 2006 και είχε μία αδελφή. Ζούσε στην Κρήτη με την οικογένειά του με καταγωγή από το Τυμπάκι του δήμου Φαιστού, έως ότου κατετάγη στον στρατό και βρέθηκε στη Ρόδο, όπου υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης.

Συλλυπητήρια Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Παράλληλα, ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό.

Σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας τόνισε πως η σκέψη του βρίσκεται στην οικογένεια του νεαρού στρατιώτη και στους συναδέλφους του, στους οποίους απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια. Επιπλέον, ανέφερε πως ο τραυματίας επιλοχίας, 39 ετών και πατέρας δύο παιδιών, νοσηλεύεται και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Το δυστύχημα συνέβη στην περιοχή της Αφάντου, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής άσκησης, όπου δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούν σε μονάδα της Ρόδου επιχειρούσαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Η επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) επιβεβαιώνει την απώλεια ζωής του 19χρονου και τον σοβαρό τραυματισμό του επιλοχία.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το δυστύχημα με τον νεκρό ΕΠΟΠ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.
Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ.

Τασούλας για θάνατο ΕΠΟΠ στη Ρόδο: «Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του θανόντος»

Δήλωση για το τραγικό συμβάν στο πεδίο βολής στη Ρόδο το πρωί της Τετάρτης (26/11), που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 19χρονου ΕΠΟΠ στρατιώτη και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ΕΠΟΠ επιλοχία, εξέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν με το ατύχημα των δύο στρατιωτικών στη Ρόδο. Εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος ΕΠΟΠ στρατιώτη. Εύχεται επίσης την ταχεία αποκατάσταση της υγείας του ΕΠΟΠ Επιλοχία», αναφέρει η δήλωση.

