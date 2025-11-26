Κρητικός ο 19χρονος Επαγγελματίας Οπλίτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

«Πάγωσε» και η Κρήτη στο άκουσμα της τραγωδίας στο πεδίο βολής στη Ρόδο, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο 19χρονος που έπεσε νεκρός είναι Ηρακλειώτης. Η είδηση του θανάτου του νεαρού έχει προκαλέσει σοκ στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στην περιοχή Αφάντου, όταν δύο πυροτεχνουργοί που υπηρετούσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου των πυρομαχικών ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί.

Από την έκρηξη σκοτώθηκε ακαριαία ο 19χρονος Ηρακλειώτης, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε και ο δεύτερος. Οι γιατροί στο Νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή τον 39χρονο ΕΠΟΠ, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος χειρουργείται αυτή την ώρα και κατά πληροφορίες, έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για την τραγωδία στη Ρόδο

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος. Συνταγματάρχης (ΤΘ) Γεώργιος Κολώνιας Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Διαβάστε επίσης