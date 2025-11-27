Ανατριχίλα: «Σιγά μην χάσω το πανηγύρι» - Τα τελευταία λόγια του 19χρονου Ραφαήλ στον πατέρα του

Σπαρακτικές σκηνές στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ - «Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύει τα παιδιά της… όχι να τα θρηνεί» λέει ο πατέρας

Σπαρακτικές σκηνές στο Τυμπάκι για τον 19χρονο Ραφαήλ - «Η Ελλάδα πρέπει να προστατεύει τα παιδιά της… όχι να τα θρηνεί» λέει ο πατέρας

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Σπαρακτικές σκηνές στο Τυμπάκι κατά την άφιξη του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Θλίψη και βουβός πόνος στο Τυμπάκι που το μεσημέρι της Πέμπτης έφτασε η σορός του αδικοχαμένου Ραφαήλ που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Πλήθος κόσμους έσπευσε στο σπίτι της οικογένειας του Ραφαήλ που χάθηκε ενώ υπηρετούσε την πατρίδα. Τραγικές φιγούρες η μάνα, ο πατέρας, η αδελφή, ο παππούς, οι γιαγιάδες και οι συγγενείς του 19χρονου προσπαθούν ακόμα να συνειδητοποιήσουν το σκληρό παιχνίδι που τους έπαιξε η μοίρα…

Από την πρώτη στιγμή η οικογένεια έχει εκφράσει την πρόθεσή της να μάθει τι ακριβώς συνέβη με τον επαγγελματία οπλίτη και κάτω από ποιες συνθήκες βρήκε τραγικό θάνατο.

Όπως ανέφερε ο συνήγορος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, όλα τα σενάρια θα εξεταστούν, ανάμεσά τους και αυτό της εγκληματικής ενέργειας ή αμέλειας.

Όπως διευκρίνισε ο δικηγόρος, με το ΑΤ Αρχάγγελου στη Ρόδο, -που διενεργεί κατόπιν οδηγιών στρατιωτικού εισαγγελέα την προανάκριση- υπάρχει άριστη συνεργασία, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε πως, αν και δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι δεν θα ειπωθεί η αλήθεια, αποτελεί κομβικής σημασίας ζητούμενο τόσο ο τραυματίας, όταν θα μπορέσει, όσο και οι περίπου 150 στρατιώτες που ήταν στην άσκηση, να μιλήσουν για τα πραγματικά περιστατικά.

Συμπληρωματικά, κ. Κοκοσάλης ανέφερε ότι θα διερευνηθεί και το εάν ο 19χρονος είχε την ανάλογη εκπαίδευση και αν ήταν σε θέση να συμμετέχει στη συγκεκριμένη άσκηση με τον συγκεκριμένο ρόλο, μιλώντας για ένα αδιανόητα θλιβερό περιστατικό, που έχει βυθίσει σε αβάσταχτο πόνο και δεκάδες οδυνηρά «γιατί» όλη την οικογένεια.

Συντεταγμένες δηλώσεις του πατέρα

Σε νέες δηλώσεις ο πατέρας του 19χρονου, εμφανίστηκε καταρρακωμένος και ευχαρίστησε όλους όσους συμπαραστέκονται στις δύσκολες ώρες που περνά η οικογένειά του: «Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση, από όλη την Ελλάδα», είπε, εκφράζοντας παράλληλα τη σκέψη του για τον τραυματία στρατιωτικό: «Σκέφτομαι πολύ και το παιδί που είναι στο νοσοκομείο· εύχομαι να πάνε όλα καλά».

Ο ίδιος ζήτησε από την Πολιτεία να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων: «Η πολιτική ηγεσία πρέπει να προσέξει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί χειρίζονται τα μηχανήματα, τις φρεγάτες… και έχουν ανάγκες».

Ο πατέρας του 19χρονου περιέγραψε επίσης και την τελευταία κουβέντα που είχε με τον γιο του: «Την Τρίτη, πριν φύγω, μου είπε: “Αύριο, μπαμπά, θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες”. Τον ρώτησα: “Θα ρίξεις κι εσύ;” και ο Ραφαήλ μου απάντησε: “Σιγά μην χάσω το πανηγύρι”. Ήταν πολύ χαρούμενος».

Προτού καταλήξει, ανέφερε με ραγισμένη φωνή ότι η οικογένεια έχει βιώσει ξανά στο παρελθόν παρόμοια τραγωδία: «Στην ίδια ηλικία έφυγε και ο ξάδερφός του, το 2008… 19 χρονών κι εκείνος».

Με πληροφορίες από neakriti.gr

