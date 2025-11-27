Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο πεδίο βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στην Ρόδο επιχείρησε το πρωί να αφήσει λίγα λουλούδια στον τόπο όπου έχασε τη ζωή του το παιδί του, στο πεδίο βολής. Ωστόσο, δεν του επετράπη να προσεγγίσει τον χώρο της τραγωδίας.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος, τόσο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, όσο και εξαιτίας των συνεχιζόμενων ερευνών. Πληροφορίες του cretalive αναφέρουν ότι δύο πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου ερευνούν επί ώρες το πεδίο βολής.

Με εισαγγελική εντολή, ψάχνουν να εντοπίσουν τον μοχλό ασφαλείας της χειροβομβίδας που προκάλεσε τον θάνατο του Ραφαήλ και τραυμάτισε σοβαρά τον επιλοχία. Πρόκειται για ένα χακί έλασμα περίπου 15 εκατοστών, αποκολλημένο από τη χειροβομβίδα, που παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς όμως ιδιαίτερο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι πρόκειται για πεδίο βολής.

Το κλιμάκιο της σήμανσης έχει ολοκληρώσει το μέρος του έργου του, ενώ οι πυροτεχνουργοί αναμένεται να ολοκληρώσουν σύντομα τη δική τους έρευνα, ώστε να δοθεί η άδεια εισόδου στα στρατιωτικά στελέχη και στον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας του Ραφαήλ.

Στον χώρο της έκρηξης παραμένουν δύο στρατιωτικά οχήματα, μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Ένα από αυτά, μια «Καναδέζα», μεταφέρει τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη μετά το άνοιγμα του κυτίου με τις χειροβομβίδες. Από την πλευρά της οικογένειας ζητούνται απαντήσεις, ενώ διερευνάται αν υπήρξε υλική βλάβη – που σε περίπτωση επιβεβαίωσης θα συνεπαγόταν την απόσυρση ολόκληρης της παρτίδας – ή αν οι χειροβομβίδες είχαν λήξει.

Κεντρική σημασία για την απόδοση ευθυνών έχει η μαρτυρία του τραυματία επιλοχία, που θεωρείται ότι θα φωτίσει τις συνθήκες της τραγωδίας. Η υγεία του κρίνεται σταθερή αλλά σοβαρή, καθώς φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα από θραύσματα.

Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης από τον τραγικό θάνατο του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του 19χρονου ΕΠΟΠ, που έχασε τη ζωή του σε προγραμματισμένη άσκηση στο πεδίο βολής Αφάντου του 6ου ΕΤΕΘ, στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 19χρονου που το πρωί της Πέμπτης έκανε μία ακόμη ανάρτηση που ραγίζει καρδιες για τον χαμό του γιου του. Το ίδιο σπαρακτικά είναι και τα μηνύματα που αφήνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίλοι και συγγενείς της οικογένειας.

Ο 19χρονος Ρ.Γ. που σκοτώθηκε στη Ρόδο με την οικογένειά του, το 2022.

Η συγκινητική μαντινάδα του πατέρα του Ραφαήλ

Ο πατέρας του 19χρονου που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη ακόμη δε μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη και που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας του μέσα σε μια στιγμή. Με μια μαντινάδα που μοιράστηκε στο Facebook επιχείρησε να αποχαιρετήσει τον πολυαγαπημένο του γιο που έφυγε σαν ήρωας.

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

πο μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο ραφαηλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι …. καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ…»

Τα σπαρακτικά μηνύματα φίλων και συγγενών

Πολλά είναι και τα μηνύματα συμπαράστσης που δέχεται η οικογένεια για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε μερικά από αυτά:

Έφτασε στην Κρήτη η σορός του 19χρονου

Στην Κρήτη έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) η σορός του 19χρονου με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου επικρατούσε βαρύ κλίμα, ενώ τη σορό υποδέχθηκε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος ήταν κάτοικος Τυμπακίου.

Συγγνείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα πουν αύριο στις 11:00 το πρωί το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι και μετά θα τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Τα αίτια της τραγωδίας

Η έκρηξη που κόστισε τη ζωή του 19χρονου φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, να προκλήθηκε από πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας, πιθανότατα λόγω σφάλματος χειρισμού. Ωστόσο, το ΓΕΕΘΑ εξετάζει κάθε ενδεχόμενο και έχει διατάξει πλήρη έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της άσκησης και να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του ΥΕΘΑ, Νίκου Δένδια, μετά τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ ΕΠΟΠ στη Ρόδο.

Το τριήμερο πένθος ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου.

