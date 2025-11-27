Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο πεδίο βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας

Από την πλευρά της οικογένειας ζητούνται απαντήσεις, ενώ διερευνάται αν υπήρξε υλική βλάβη ή αν οι χειροβομβίδες είχαν λήξει

Newsbomb

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο πεδίο βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στην Ρόδο επιχείρησε το πρωί να αφήσει λίγα λουλούδια στον τόπο όπου έχασε τη ζωή του το παιδί του, στο πεδίο βολής. Ωστόσο, δεν του επετράπη να προσεγγίσει τον χώρο της τραγωδίας.

Ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος, τόσο για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, όσο και εξαιτίας των συνεχιζόμενων ερευνών. Πληροφορίες του cretalive αναφέρουν ότι δύο πυροτεχνουργοί της Ασφάλειας Ρόδου ερευνούν επί ώρες το πεδίο βολής.

Με εισαγγελική εντολή, ψάχνουν να εντοπίσουν τον μοχλό ασφαλείας της χειροβομβίδας που προκάλεσε τον θάνατο του Ραφαήλ και τραυμάτισε σοβαρά τον επιλοχία. Πρόκειται για ένα χακί έλασμα περίπου 15 εκατοστών, αποκολλημένο από τη χειροβομβίδα, που παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς όμως ιδιαίτερο αποτέλεσμα, δεδομένου ότι πρόκειται για πεδίο βολής.

Το κλιμάκιο της σήμανσης έχει ολοκληρώσει το μέρος του έργου του, ενώ οι πυροτεχνουργοί αναμένεται να ολοκληρώσουν σύντομα τη δική τους έρευνα, ώστε να δοθεί η άδεια εισόδου στα στρατιωτικά στελέχη και στον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας του Ραφαήλ.

Στον χώρο της έκρηξης παραμένουν δύο στρατιωτικά οχήματα, μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Ένα από αυτά, μια «Καναδέζα», μεταφέρει τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.

oplitis-rodos.jpg

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη μετά το άνοιγμα του κυτίου με τις χειροβομβίδες. Από την πλευρά της οικογένειας ζητούνται απαντήσεις, ενώ διερευνάται αν υπήρξε υλική βλάβη – που σε περίπτωση επιβεβαίωσης θα συνεπαγόταν την απόσυρση ολόκληρης της παρτίδας – ή αν οι χειροβομβίδες είχαν λήξει.

Κεντρική σημασία για την απόδοση ευθυνών έχει η μαρτυρία του τραυματία επιλοχία, που θεωρείται ότι θα φωτίσει τις συνθήκες της τραγωδίας. Η υγεία του κρίνεται σταθερή αλλά σοβαρή, καθώς φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα από θραύσματα.

Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ

Μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Κρήτης από τον τραγικό θάνατο του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, του 19χρονου ΕΠΟΠ, που έχασε τη ζωή του σε προγραμματισμένη άσκηση στο πεδίο βολής Αφάντου του 6ου ΕΤΕΘ, στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του 19χρονου που το πρωί της Πέμπτης έκανε μία ακόμη ανάρτηση που ραγίζει καρδιες για τον χαμό του γιου του. Το ίδιο σπαρακτικά είναι και τα μηνύματα που αφήνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίλοι και συγγενείς της οικογένειας.

oikogeneia-opliti.jpg

Ο 19χρονος Ρ.Γ. που σκοτώθηκε στη Ρόδο με την οικογένειά του, το 2022.

Η συγκινητική μαντινάδα του πατέρα του Ραφαήλ

Ο πατέρας του 19χρονου που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη ακόμη δε μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη και που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας του μέσα σε μια στιγμή. Με μια μαντινάδα που μοιράστηκε στο Facebook επιχείρησε να αποχαιρετήσει τον πολυαγαπημένο του γιο που έφυγε σαν ήρωας.

«Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

πο μια χειροβομβίδα ,..

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο ραφαηλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι …. καλο ταξίδι ΓΙΕ ΜΟΥ…»

Τα σπαρακτικά μηνύματα φίλων και συγγενών

Πολλά είναι και τα μηνύματα συμπαράστσης που δέχεται η οικογένεια για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε μερικά από αυτά:

mmm1.jpg
mnm.jpg
mnm1.jpg

Έφτασε στην Κρήτη η σορός του 19χρονου

Στην Κρήτη έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) η σορός του 19χρονου με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου επικρατούσε βαρύ κλίμα, ενώ τη σορό υποδέχθηκε ο δήμαρχος Φαιστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, καθώς ο 19χρονος ήταν κάτοικος Τυμπακίου.

Συγγνείς, φίλοι και πλήθος κόσμου θα πουν αύριο στις 11:00 το πρωί το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι και μετά θα τον οδηγήσουν στην τελευταία του κατοικία.

Τα αίτια της τραγωδίας

Η έκρηξη που κόστισε τη ζωή του 19χρονου φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, να προκλήθηκε από πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας, πιθανότατα λόγω σφάλματος χειρισμού. Ωστόσο, το ΓΕΕΘΑ εξετάζει κάθε ενδεχόμενο και έχει διατάξει πλήρη έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της άσκησης και να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του ΥΕΘΑ, Νίκου Δένδια, μετά τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ ΕΠΟΠ στη Ρόδο.

Το τριήμερο πένθος ξεκίνησε χθες και θα διαρκέσει μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Οριστική απόφαση για άμεση επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ

18:39LIFESTYLE

Ρίτσαρντ Γκιρ και Αλεχάντρα Σίλβα: «Μαγνήτισαν» όλα τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων στην Τουρκία: «Σήμερα βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο κατά τμήματα», προειδοποίησε ο ποντίφικας στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

18:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνει η συμφωνία για συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Οι παρεμβάσεις στον προϋπολογισμό 2026

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Οργανωμένο, ψυχρό και προμελετημένο έγκλημα» – Τι λέει κόρη της 75χρονης

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: Συμπεριφέρεται σαν τρολ του διαδικτύου - Είναι ένας κοινός συκοφάντης

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

18:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές: Στην ΑΕΚ ο Τζιάν Κλαβέλ

17:58LIFESTYLE

Μία νύχτα μόνο spoiler: Κινδυνεύει η Αρετή

17:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Deep Purple επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 13 Οκτωβρίου 2026, στο Telekom Center Athens!

17:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου για τις επόμενες 6 ημέρες - «Καμπανάκι» για 7 περιοχές

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Έτσι είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια του Terminator Linda Hamilton

17:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φαντασμαγορική η παρέλαση στη Νέα Υόρκη για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Εικόνες

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

17:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φιορεντίνα – ΑΕΚ: «Φτερά», σε χρόνο ρεκόρ, έκαναν τα έξτρα εισιτήρια!

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Το FBI διεξάγει έρευνα για τρομοκρατία - Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομέρ Γιουρτσέβεν: Επιστρέφει στη δράση με την Τουρκία ο σέντερ του Παναθηναϊκού

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Λύθηκε δολοφονία μετά από 19 χρόνια - Μαθήτρια σκότωσε τον καθηγητή της με τον οποίο διατηρούσε παράνομο δεσμό

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Ανατροπή με το κίνητρο της δολοφονίας - Δεν σκότωσε την πεθερά της για να τη ληστέψει

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Αυτός είναι ο «δράκος» του Αλίμου - Η στιγμή της επίθεσης σε γυναίκα

17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: «Έτσι σκότωσα την πεθερά μου» - Όσα ανέφερε στην ομολογία της η 46χρονη δολοφόνος

15:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Τι πρέπει να περιμένουμε τον Δεκέμβριο

17:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Η τελευταία λέξη της 75χρονης πριν ξεψυχήσει από τα χέρια της νύφης της - «Πέθανα...»

12:53ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Πρωταγωνίστρια σε νέο καβγά με δημοσιογράφους – «Γιατί με ειρωνεύεστε;»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα – Στον «αέρα» σπίτια μετά από κατολίσθηση - «Κάθε πέτρα βγάζει νερό» λένε οι κάτοικοι

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε 30χρονος influencer που έτρωγε 10.000 θερμίδες την ημέρα σε ακραίο «μαραθώνιο φαγητού»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Με εντολή εισαγγελέα ψάχνουν στο Πεδίο Βολής τον μοχλό ασφαλείας της μοιραίας χειροβομβίδας που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Ηθοποιός στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ- Είχε ρόλους στα «Μαύρα Μεσάνυχτα» και τη «Βέρα στο δεξί»

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

16:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Εικόνες ντοκουμέντο - Μέσα στο σπίτι της 75χρονης μετά τη δολοφονία από τη νύφη της

16:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ζήλεψε ο Χάρος τον όμορφό μας» - Σπαρακτικά μηνύματα αποχαιρετισμού για τον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: 57χρονος κατέρρευσε ξαφνικά ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και πέθανε

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ