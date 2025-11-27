Ρόδος: Η συγκινητική μαντινάδα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Στο πένθος έχει βυθιστεί όχι μόνο η Ρόδος και η Κρήτη που ήταν ο τόπος καταγωγής του 19χρονου Ραφαήλ, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα στο άκουσμα του αδόκητου χαμού ενός νεαρού που υπηρετούσε την πατρίδα του.

Ο 19χρονος Ραφαήλ ήταν μόλις δύο ημέρες στο νησί και ήταν γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό για τη νέα του ζωή ως μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων, ωστόσο η έκρηξη μιας χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του έκοψε βίαια και απότομα το νήμα της ζωής.

Ο πατέρας του 19χρονου που υπηρετεί ως διοικητής Λιμενικού Σταθμού στην Κρήτη ακόμη δε μπορεί να πιστέψει την τραγωδία που συνέβη και που άλλαξε τη ζωή της οικογένειας του μέσα σε μια στιγμή. Με μια μαντινάδα που μοιράστηκε στο Facebook επιχείρησε να αποχαιρετήσει τον πολυαγαπημένο του γιο που έφυγε σαν ήρωας.

Πότε δεν θα το πίστευα

όμως κι αυτό το είδα

ένα κοπέλι έσβησε

από μια χειροβομβίδα,

Μια μάνα το μεγάλωσε

για να υπηρετήσει

την χώρα του σαν ήρωας

τα μάτια του να κλείσει…..

Ελλάδα πένθος φόρεσε

γιατί ο Ραφαήλ σου

στα χώματα σου έσβησε

κι αυτό είναι τιμή σου….

Ήρωας και αθάνατος

κι αυτό ναι σε τιμή σου

με μια σημαία ελληνική

Ντύνουνε το κορμί σου…..καλό ταξίδι παλικάρι… καλό ταξίδι γιε μου.

Την ίδια στιγμή, ο 39χρονος επιλοχίας που επίσης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ρόδου. Οι γιατροί εκτιμούν πως θα ξεφύγει τον κίνδυνο αν και ήδη έχει γίνει ακρωτηριασμός στο ένα του χέρι.

Όνειρο του Ραφαήλ να υπηρετήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο αδικοχαμένος Ραφαήλ είχε βαθιά αγάπη για τη στρατιωτική του πορεία. Φορούσε με περηφάνεια τον πράσινο μπερέ και την στολής των ειδικών δυνάμεων και ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα του παππού του, που είχε υπηρετήσει ως πυροτεχνουργός την πατρίδα.

Όπως ανέφερε στο Star η εξαδέλφη του Ραφαήλ, ο 19χρονος ήταν στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες και ετοιμαζόταν για την μόνιμη ζωή του στο νησί καθώς είχε βρει σπίτι. «Πριν πάει στη Ρόδο ήταν στη Λαμία για εκπαίδευση και ήρθε να μας δει. Δύο μέρες ήταν εδώ…», είπε χαρακτηριστικά.

«Γιε μου καλό ταξίδι… Έζησες τα όνειρά σου, έστω και για λίγο»

Νωρίτερα, ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ είχε κάνει ακόμη μια ανάρτηση και συγκλόνισε με το δημόσιο «αντίο» του αποχαιρετώντας τον γιό του και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Γιε μου καλό ταξίδι… Έζησες τα όνειρά σου, έστω και για λίγο», έγραψε… Ο πατέρας του που είχε δει πριν από 11 μήνες με περηφάνεια τον γιο του να παρουσιάζεται στον στρατό εκφράζει πλέον τον ανείπωτο πόνο και την απώλεια που αφήνει ο θάνατος του γιου του.

Βυθισμένο στη θλίψη το Τυμπάκι

Η τραγική είδηση βύθισε σε πένθος το Τυμπάκι Ηρακλείου, τόπο καταγωγής του νεαρού. Ο πατέρας μετέβη στη Ρόδο, ώστε να παραλάβει το σώμα του γιου του με πτήση C130, με την τοπική κοινωνία μιλά με λόγια αγάπης και τρυφερότητας για τον Ραφαήλ.

Η σορός του θα μεταφερθεί την Πέμπτη με C130 στην Κρήτη ενώ η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

Ο πατέρας του 19χρονου ανάρτησε το κηδειόσημο του γιου του που συνόδεψε με μία σπαρακτική μαντινάδα:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Πώς έγινε η τραγωδία στο στρατόπεδο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε πεδίο βολής της Ρόδου, στην περιοχή Αφάντου, λίγο μετά τις 10. Ο 19χρονος και ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί και πραγματοποιούσαν έλεγχο πυρομαχικών ενόψει προγραμματισμένης εκπαιδευτικής ρίψης χειροβομβίδων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φαίνεται ότι τραβήχτηκε η περόνη ασφαλείας, κάτι που οδήγησε στην άμεση έκρηξη της εκρηκτικής ύλης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αντίδρασης που είχε ο χειριστής ήταν μόλις 4-5 δευτερόλεπτα, πολύ λίγος για να αποφευχθεί η τραγωδία.

Από την έκρηξη, ο 19χρονος Ραφαήλ υπέστη θανατηφόρα τραύματα, ενώ ο 39χρονος Μ.Β. τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και έχασε το δεξί του χέρι από τον αγκώνα και κάτω. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, αλλά ο 19χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα δύο πιθανά αίτια του δυστυχήματος είναι είτε αστοχία υλικού είτε ανθρώπινο λάθος κατά τον χειρισμό της χειροβομβίδας. Η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τόσο η κυβέρνηση όσο και η στρατιωτική ηγεσία βρίσκονται σε εγρήγορση για να διασφαλίσουν ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια βολών στη Ρόδο.

Η έρευνα που διέταξε το ΓΕΕΘΑ για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό που οδήγησε σε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας.

Ποιος είναι ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά

Ο 39χρονος επιλοχίας Μ.Β., ο οποίος ήταν δίπλα στον Ραφαήλ τη στιγμή της έκρηξης, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο 401 όπου νοσηλεύεται.

Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα δύο του παιδιά, παραμένουν στο πλευρό του, ενώ ο αδελφός του δήλωσε συγκλονισμένος: «Η γυναίκα του είναι συνεχώς στο νοσοκομείο, ο αδερφός μου χαροπαλεύει… Είμαστε όλοι σε αναμονή».

Ο αδελφός περιέγραψε τον τραυματία ως εξαιρετικό στρατιώτη με εξειδίκευση, γνώστη της δουλειάς του και αφοσιωμένο οικογενειάρχη. «Δεν ξέρω τι συνέβη… ήταν από τους καλύτερους», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.

Στη μονάδα όπου υπηρετούσαν οι δύο στρατιωτικοί, συνάδελφοι και διοίκηση παραμένουν σοκαρισμένοι. Το πένθος για τον χαμό του Ραφαήλ και οι προσευχές για τη γρήγορη ανάρρωση του 39χρονου συνάδελφού του κυριαρχούν στις στιγμές στο στρατόπεδο, ενώ όλοι οι συνάδελφοι στέκονται ενωμένοι για να στηρίξουν τις οικογένειες των δύο ανδρών.

