Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

Στη θλίψη έχει βυθιστεί το Τυμπάκι από τον τραγικό θάνατο του 19χρονου επαγγελματία οπλίτη Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, ο οποίος σκοτώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/11)κατά της διάρκεια άσκησης στο πεδίο βολής της Αφάντου στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας.

Σύμφωνα με τον πατέρα του η σορός του 19χρονου αναμένεται να επιστρέψει αύριο Πέμπτη στην Κρήτη με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η κηδεία του αδικοχαμένου στρατιώτη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

«Αυτό που προέχει είναι να έρθει η σορός του παιδιού μου το συντομότερο δυνατόν στο Ηρακλειο. Μας είπαν πως θα ταξιδέψει αύριο από Ρόδο με C130», δήλωσε στο Creta24, εμφανώς συντετριμμένος, o πατέρας του 19χρονου, το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για την Ρόδο.

Ο ίδιος νωρίτερα σε δηλώσεις του τόνισε πως το μόνο που θέλει είναι να μάθει τι συνέβη πραγματικά και να γίνει καλά ο τραυματισμένος Επιλοχίας, που βρισκόταν μαζί με τον γιο του την ώρα της έκρηξης και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του 19χρονου

Με ένα σπαρακτικό μήνυμα ο πατέρας του 19χρονου Ραφαήλ, λιμενάρχης του Κόκκινου Πύργου, Μάνος Γαλυφιανάκης, ανήρτησε το κηδειόσημο του γιου του:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια βολών στη Ρόδο.

Η έρευνα που διέταξε το ΓΕΕΘΑ για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό που οδήγησε σε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας.

