«Πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα»: Θρίλερ στη Ρόδο με τον θάνατο του 19χρονου -Τι λέει ο πατέρας του

Την αιτία για την οποία το παιδί τους σκοτώθηκε από την έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο αναζητά η οικογένεια του 19χρονου οπλίτη.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Επαγγελματίας Οπλίτης Ρ.Γ. και ο συνάδελφός του Μ.Β. βρίσκονταν στο πεδίο βολής Αφάντου, στη Ρόδο, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, μία χειροβομβίδα εξερράγη προκαλώντας τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ και τον σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου, πατέρα δύο παιδιών.

Η έκρηξη σημειώθηκε κατά τη μεταχείριση της αμυντικής χειροβομβίδας, σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό, με τραγικά αποτελέσματα. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου. Ωστόσο, ο πατέρας του 19χρονου σε δηλώσεις του αναφέρει πως όπως ενημερώθηκε από τον διοικητή της μονάδας του παιδιού του, «πήγανε να δουν μια χειροβομβίδα», όταν έγινε η έκρηξη.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Η ανακοίνωση του ΓΕΣ για το δυστύχημα με τον νεκρό ΕΠΟΠ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη», λέει η οικογένεια του 19χρονου οπλίτη

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη. Θέλουμε να μάθουμε και θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ο Ραφαήλ βρήκε τραγικό θάνατο», δήλωσε στο Cretalive.gr ο Γιώργος Κοκοσάλης, δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου 19χρονου φαντάρου, λίγο πριν ταξιδέψει στην Ρόδο μαζί με τον πατέρα του θύματος αλλά και τον τεχνικό σύμβουλο, ειδικό στις εκρηκτικές ύλες και στα πυροβόλα όπλα κ. Γιάννη Τσιάμπα.

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Οι τρεις άνδρες - με πρώτον τον πατέρα που θα ταξιδέψει σήμερα κιόλας - αναμένεται να μεταβούν στο νησί όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία προκειμένου να έχουν άμεση εικόνα της προανάκρισης αλλά και να υποβάλλουν κρίσιμα αιτήματα που εκτιμάται ότι είναι κομβικής σημασίας για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών θα ερευνηθεί και το ενδεχόμενο της αστοχίας υλικού της αμυντικής χειροβομβίδας.

Η οικογένεια του 19χρονου, μέσα στο πένθος και στον πόνο που βιώνει, επιχειρεί να διασφαλίσει πως η διαδικασία ανάδειξης όλης της αλήθειας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε το παιδί τη ζωή του, θα διεξαχθεί στο ακέραιο.

Ο 19χρονος Ρ.Γ. που σκοτώθηκε στη Ρόδο με την οικογένειά του, το 2022.

