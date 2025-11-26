Τραγωδία στη Ρόδο: «Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη», λέει η οικογένεια του 19χρονου οπλίτη

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία συγκάλυψη. Θέλουμε να μάθουμε και θα μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ο Ραφαήλ βρήκε τραγικό θάνατο» δήλωσε στο Cretalive.gr ο δικηγόρος της οικογένειας του αδικοχαμένου 19χρονου φαντάρου, Γιώργος Κοκοσάλης, λίγο πριν ταξιδέψει στην Ρόδο μαζί με τον πατέρα του θύματος αλλά και τον τεχνικό σύμβουλο, ειδικό στις εκρηκτικές ύλες και στα πυροβόλα όπλα κ. Γιάννη Τσιάμπα.

Οι τρεις άνδρες - με πρώτον τον πατέρα που θα ταξιδέψει σήμερα κιόλας - αναμένεται να μεταβούν στο νησί όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία προκειμένου να έχουν άμεση εικόνα της προανάκρισης αλλά και να υποβάλλουν κρίσιμα αιτήματα που εκτιμάται ότι είναι κομβικής σημασίας για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Μεταξύ αυτών θα ερευνηθεί και το ενδεχόμενο της αστοχίας υλικού της αμυντικής χειροβομβίδας.

Η οικογένεια του 19χρονου, μέσα στο πένθος και στον πόνο που βιώνει, επιχειρεί να διασφαλίσει πως η διαδικασία ανάδειξης όλης της αλήθειας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε το παιδί τη ζωή του, θα διεξαχθεί στο ακέραιο.

Πώς έγινε το δυστύχημα στη Ρόδο

Περίπου στις 10 το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο άσκησης με πραγματικά μέσα, συνέβη το τραγικό δυστύχημα.

Κατά τη μεταχείριση αμυντικής χειροβομβίδας σημειώθηκε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το προσωπικό, σύμφωνα με πληροφορίες. Οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν σε σφάλμα χειρισμού και πρόωρη ενεργοποίηση, σενάριο που εξετάζεται από τα αρμόδια κλιμάκια, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου. Ωστόσο, ο πατέρας του 19χρονου, σε δηλώσεις που έκανε στο Mega, ανέφερε πως ενημερώθηκε ότι πιθανόν η χειροβοβμίδα δεν εξερράγη και ο γιος του με τον 39χρονο συνάδελφό του που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την έκρηξη, πλησίασαν για να δουν τι συνέβη.

Το πλήγμα ήταν ασύμμετρο καθώς ο 19χρονος βρέθηκε στο κέντρο της ωστικής και θραυσματικής δράσης, ενώ ο 39χρονος υπέστη ακρωτηριασμό από τον αγκώνα και εκτεταμένα θραύσματα σε κορμό και άκρα.

Διαβάστε επίσης