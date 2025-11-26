Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ

Τριήμερο πένθος κυρύχθηκε στις Ένοπλες Δυνάμεις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη Ρ.Γ..

Το πένθος θα διαρκέσει από σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο άτυχος 19χρονος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στο νησί της Ρόδου, κάτω από συνθήκες οι οποίες ακόμη διερευνώνται.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Γενικό Επιτελείο Στρατού «κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής χειροβομβίδας στη νήσο Ρόδο, o ΕΠΟΠ Στρατιώτης (ΥΠ-Π) Ρ.Γ., 19 ετών, άγαμος, τραυματίστηκε θανάσιμα και ο ΕΠΟΠ Επιλοχίας (ΥΠ-Π) Μ.Β., 39 ετών, έγγαμος με δύο (2) τέκνα, τραυματίστηκε σοβαρά.

Διακομίσθηκαν άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του πρώτου, ενώ ο δεύτερος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του θανόντος».

