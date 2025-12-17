Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στα Ιωάννινα – Σε υψηλά επίπεδα η αιθαλομίχλη

Αποπνικτική είναι για μία ακόμη φορά η ατμόσφαιρα στα Ιωάννινα, καθώς τα επίπεδα μικροσωματιδίων αιθαλομίχλης παραμένουν πάνω από τα επιτρεπτά όρια σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Λόγω της αυξημένης υγρασίας, ανομβρίας και απουσίας ανέμου, η αιθαλομίχλη εγκλωβίζεται στην περιοχή δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που επιδεινώνεται περαιτέρω από την ομίχλη.

Κυρίως τις βραδινές ώρες η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη καθώς ο καπνός της αιθαλομίχλης καλύπτει σχεδόν τα πάντα.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο πρόβλημα καθώς η κατάσταση αυτή επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο χωρίς κάποια ουσιαστική παρέμβαση από το κράτος, την ώρα που παραμένουν ανεφάρμοστες για άγνωστους λόγους υπουργικές αποφάσεις για φθηνό ή ακόμα και δωρεάν ρεύμα τις ημέρες αιθαλομίχλης, που θα μπορούσαν να μειώσουν την καύση ξύλου.

Η αιθαλομίχλη που σκεπάζει εδώ και μέρες την πόλη των Ιωαννίνων είναι πολύ πιθανό να εξακολουθήσει να ταλαιπωρεί τους κατοίκους έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά. Γι’ αυτό τον λόγο, η Περιφέρεια συνιστά τα εξής:

Για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου

Στις ομάδες αυτές ανήκουν οι πάσχοντες από αναπνευστικό πρόβλημα ή/και καρδιοπάθεια, οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά.

Πρέπει να περιορίσουν τις δραστηριότητες και την παραμονή τους σε εξωτερικούς χώρους. Όσοι πάσχουν από άσθμα, είναι πιθανό να χρειασθούν πιο συχνά εισπνοές ανακουφιστικού φαρμάκου.

Για τον γενικό πληθυσμό

Πρέπει να περιορίζονται οι φυσικές δραστηριότητες εάν αναπτυχθούν συμπτώματα, όπως:

Ενόχληση στα μάτια

Βήχας, ρινική συμφόρηση ή ενόχληση στο λαιμό

Για να μειωθεί αιθαλομίχλη

Η Περιφέρεια Ηπείρου συνιστά και μερικά βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα μειώσουν τις εκπομπές σωματιδίων από εστίες καύσης. Τα μέτρα αυτά είναι:

Αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας.

Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης έναντι της χρήσης στερεών καυσίμων και καυσίμων στερεής βιομάζας.

Ρύθμιση του θερμοστάτη στους εσωτερικούς χώρους στους 18 βαθμούς Κελσίου, σε περιπτώσεις ύπαρξης κεντρικού συστήματος θέρμανσης. Η θερμοκρασία αυτή είναι αρκετή για την επίτευξη αποδεκτού επιπέδου θερμικής άνεσης, χωρίς να γίνεται υπερκατανάλωση ενέργειας.

Τέλος, η Περιφέρεια απαγορεύει οποιασδήποτε καύση σε ανοικτούς χώρους.

