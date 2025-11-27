Ρόδος: Όνειρό του Ραφαήλ να υπηρετήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις - Πώς έγινε η τραγωδία στο πεδίο βολής

Ο 19χρονος ήταν γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό για τη νέα του ζωή ως μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων.

Newsbomb

Ρόδος: Όνειρό του Ραφαήλ να υπηρετήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις - Πώς έγινε η τραγωδία στο πεδίο βολής
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του 19χρονου στρατιώτη από την Κρήτη που έχασε τη ζωή του σε έκρηξη κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης σε στρατόπεδο της Ρόδου.

Ο 19χρονος Ραφαήλ ήταν μόλις δύο ημέρες στο νησί και ήταν γεμάτος όνειρα και ενθουσιασμό για τη νέα του ζωή ως μέλος των Ένοπλων Δυνάμεων.

Ο αδικοχαμένος Ραφαήλ είχε βαθιά αγάπη για τη στρατιωτική του πορεία. Φορούσε με περηφάνεια τον πράσινο μπερέ και την στολής των ειδικών δυνάμεων και ήθελε να ακολουθήσει τα βήματα του παππού του, που είχε υπηρετήσει ως πυροτεχνουργός την πατρίδα.

Όπως ανέφερε στο Star η ξαδέρφη του Ραφαήλ ήταν στη Ρόδο μόλις δύο ημέρες και ετοιμαζόταν να για την μόνιμη ζωή του στο νησί καθώς είχε βρει σπίτι. «Πριν πάει στη Ρόδο ήταν στη Λαμία για εκπαίδευση και ήρθε να μας δει. Δύο μέρες ήταν εδώ…», είπε χαρακτηριστικά.

«Γιε μου καλό ταξίδι… Έζησες τα όνειρά σου, έστω και για λίγο»

Συγκλονιστικό ήταν το δημόσιο «αντίο» του πατέρα του 19χρονουο οποίος τον αποχαιρέτισε και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία ανάρτηση. «Γιε μου καλό ταξίδι… Έζησες τα όνειρά σου, έστω και για λίγο», έγραψε… Ο πατέρας του που είχε δει πριν από 11 μήνες με περηφάνεια τον γιο του να παρουσιάζεται στον στρατό εκφράζει πλέον τον ανείπωτο πόνο και την απώλεια που αφήνει ο θάνατο του γιου του.

Βυθισμένο στη θλίψη το Τυμπάκι

Η τραγική είδηση βύθισε σε πένθος το Τυμπάκι Ηρακλείου, τόπο καταγωγής του νεαρού. Ο πατέρας μετέβη στη Ρόδο, ώστε να παραλάβει το σώμα του γιου του με πτήση C130, με την τοπική κοινωνία μιλά με λόγια αγάπης και τρυφερότητας για τον Ραφαήλ.

Η σορός του θα μεταφερθεί την Πέμπτη με C130 στην Κρήτη ενώ η κηδεία του 19χρονου Ραφαήλ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου Τυμπακίου.

Ο πατέρας του 19χρονου ανάρτησε το κηδειόσημο του γιου του που συνόδεψε με μία σπαρακτική μαντινάδα:

«Άλλη φωτογραφία ήθελα να σου βάλω

του γάμου σου αγάπη μου

Να χω χαρές να κάνω…

Γιε μου σε ευχαριστώ για τις όμορφες στιγμές που μας χάρισες αλλα δεν σου συγχωρώ την πίκρα που μας έδωσες … καλή αντάμωση…….»

Ρόδος: Πώς έγινε η τραγωδία στο στρατόπεδο

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί σε πεδίο βολής της Ρόδου, στην περιοχή Αφάντου, λίγο μετά τις 10. Ο 19χρονος και ο 39χρονος ΕΠΟΠ επιλοχίας, υπηρετούσαν ως πυροτεχνουργοί και πραγματοποιούσαν έλεγχο πυρομαχικών ενόψει προγραμματισμένης εκπαιδευτικής ρίψης χειροβομβίδων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, φαίνεται ότι τραβήχτηκε η περόνη ασφαλείας, κάτι που οδήγησε στην άμεση έκρηξη της εκρηκτικής ύλης μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Ο χρόνος αντίδρασης που είχε ο χειριστής ήταν μόλις 4-5 δευτερόλεπτα, πολύ λίγος για να αποφευχθεί η τραγωδία.

Από την έκρηξη, ο 19χρονος Ραφαήλ υπέστη θανατηφόρα τραύματα, ενώ ο 39χρονος Μ.Β. τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και έχασε το δεξί του χέρι από τον αγκώνα και κάτω. Αμφότεροι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, αλλά ο 19χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα πιθανά αίτια της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα δύο πιθανά αίτια του δυστυχήματος είναι είτε αστοχία υλικού είτε ανθρώπινο λάθος κατά τον χειρισμό της χειροβομβίδας. Η υπόθεση ερευνάται διεξοδικά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ τόσο η κυβέρνηση όσο και η στρατιωτική ηγεσία βρίσκονται σε εγρήγορση για να διασφαλίσουν ότι τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κήρυξε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, από τις 26 Νοεμβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου για τον θάνατο του ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια βολών στη Ρόδο.

Η έρευνα που διέταξε το ΓΕΕΘΑ για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από λανθασμένο χειρισμό που οδήγησε σε πρόωρη ενεργοποίηση της χειροβομβίδας.

Ποιος είναι ο 39χρονος επιλοχίας που τραυματίστηκε σοβαρά

Ο 39χρονος επιλοχίας Μ.Β., ο οποίος ήταν δίπλα στον Ραφαήλ τη στιγμή της έκρηξης, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε από τη Ρόδο στο 401 όπου νοσηλεύεται.

Η οικογένειά του, η σύζυγος και τα δύο του παιδιά, παραμένουν στο πλευρό του, ενώ ο αδελφός του δήλωσε συγκλονισμένος: «Η γυναίκα του είναι συνεχώς στο νοσοκομείο, ο αδερφός μου χαροπαλεύει… Είμαστε όλοι σε αναμονή».

Ο αδελφός περιέγραψε τον τραυματία ως εξαιρετικό στρατιώτη με εξειδίκευση, γνώστη της δουλειάς του και αφοσιωμένο οικογενειάρχη. «Δεν ξέρω τι συνέβη… ήταν από τους καλύτερους», ανέφερε με δάκρυα στα μάτια.

Στη μονάδα όπου υπηρετούσαν οι δύο στρατιωτικοί, συνάδελφοι και διοίκηση παραμένουν σοκαρισμένοι. Το πένθος για τον χαμό του Ραφαήλ και οι προσευχές για τη γρήγορη ανάρρωση του 39χρονου συνάδελφού του κυριαρχούν στις στιγμές στο στρατόπεδο, ενώ όλοι οι συνάδελφοι στέκονται ενωμένοι για να στηρίξουν τις οικογένειες των δύο ανδρών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Με ειδικό πρόγραμμα επί Μπάιντεν είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ ο Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ που πυροβόλησε κατά της Εθνοφρουράς

06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι σημαίνει η συμφωνία της κυβέρνησης για τις συλλογικές συμβάσεις; Τα 8 σημεία - κλειδιά

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων λόγω ζωονόσων ύψους 56 εκατ. ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων στην Τουρκία: Το διπλωματικό ντεμπούτο, η αμερικανική ομπρέλα, το διακύβευμα και οι στόχοι σε γεωπολιτικό και θεολογικό επίπεδο

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης υδρολογικής ανάγκης Αττική, Πάρος, Λέρος - Κρίσιμη συνεδρίαση της ΡΑΑΕΥ - Τι σημαίνει

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Όνειρό του Ραφαήλ να υπηρετήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις - Πώς έγινε η τραγωδία στο πεδίο βολής

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Σήμερα το δεύτερο μεγάλο κύμα πληρωμών σε σχεδόν 1,7 εκατ. συνταξιούχους

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Νοεμβρίου

04:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Απαραίτητο το ΙΒΑΝ στο myAADE για την άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές ύψους 13,1 εκατ. ευρώ σε πάνω από 70.000 δικαιούχους

03:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday και Cyber Monday: Συμβουλές για ασφαλείς αγορές

03:24ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Αγριεύει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

03:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Μαζικές διακοπές ρεύματος από πλήγμα drone σε κοίτασμα αερίου του Κουρδιστάν

02:36ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Σε κρίσιμη κατάσταση οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς – Αφγανός ο δράστης της επίθεσης – «Ενήργησε ως τρομοκράτης», είπε ο Τραμπ

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

01:44ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 10 μόνιμες προσλήψεις στον ΟΦΥΠΕΚΑ (ΥΕ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία – Ξεκινά με ενισχυμένη ένταση η επέλαση της Adel – Σε κατάσταση συναγερμού η Πολιτική Προστασία – Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

21:20LIFESTYLE

Από φυλακισμένη παίρνει το «πάνω χέρι» - Όσα θα γίνουν στο Grand Hotel

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «τυχερή» Σεμερτζίδου με τη Ferrari: «Ξέχασε» ότι κέρδισε το Τζόκερ, «σκοτώθηκε» με την Κωνσταντοπούλου, τι είπε για τα ακριβά αμάξια και τα ταξίδια

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Όνειρό του Ραφαήλ να υπηρετήσει τις Ένοπλες Δυνάμεις - Πώς έγινε η τραγωδία στο πεδίο βολής

08:59ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - «Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

02:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4,8 Ρίχτερ βόρεια της Κρήτης – Κοντά στο Ρέθυμνο το επίκεντρο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει τον απίθανο Εμπαπέ - Βίντεο

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Σε κατάσταση έκτακτης υδρολογικής ανάγκης Αττική, Πάρος, Λέρος - Κρίσιμη συνεδρίαση της ΡΑΑΕΥ - Τι σημαίνει

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Με ειδικό πρόγραμμα επί Μπάιντεν είχε εγκατασταθεί στις ΗΠΑ ο Αφγανός Ραχμανουλάχ Λακανουάλ που πυροβόλησε κατά της Εθνοφρουράς

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή, την  επανέφεραν οι γιατροί 

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

16:41LIFESTYLE

Έλενα Πολυχρονοπούλου: «Τον είδα να μπαίνει με χειροπέδες μέσα στο σπίτι 35 μέρες πριν παντρευτούμε»

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Αλβανού τραγουδιστή Shpat Kasapi - Έπαθε καρδιακή προσβολή στη σκηνή

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Σύννεφο ύψους 11 χιλιομέτρων στην Αιτωλοακαρνανία» – Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ