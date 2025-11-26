Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου Ραφαήλ: Άμεσα ανακλαστικά Δένδια - Τι είπε στους τραγικούς γονείς

Φωτογραφία από τον Ιανουάριο 2025, όταν ο πατέρας, Λιμενάρχης στην Κρήτη, συνόδευσε τον 19χρονο γιο του στο Στρατόπεδο Καλλίνσκη, στη Νέα Πέραμο

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την οικογένεια του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ, ο οποίος σκοτώθηκε στη Ρόδο από έκρηξη χειροβομβίδας κατά τη διάρκεια άσκησης, όπως ανέφερε στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης.

Μιλώντας στη Μάρα Ζαχαρέα, ο κ. Κοκοσάλης σημείωσε ότι ο κ. Δένδιας επέδειξε άμεσα ανακλαστικά, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και εγγυήθηκε ότι δε θα υπάρξει καμία αρρυθμία στις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης της χειροβομβίδας.

Ο δικηγόρος δήλωσε επίσης ότι η οικογένεια του νεαρού στρατιωτικού θα δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, ζητώντας πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων: την ημερομηνία και κατάσταση των χειροβομβίδων, τον τρόπο μεταφοράς και κάθε σχετικό στοιχείο. Ανέφερε ακόμη ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η έκρηξη συνέβη κατά το άνοιγμα του κιβωτίου με τις χειροβομβίδες.

Την ίδια ώρα, ο τραυματισμένος ΕΠΟΠ Επιλοχίας μεταφέρθηκε στο 401 ΓΣΝΑ, όπου νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Η μεταφορά του ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του κλειστού αεροδρομίου της Ρόδου.

Αρχικά διακομίστηκε με ελικόπτερο Super Puma στην Κω και στη συνέχεια με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΡ, έχει διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά έχει πολλά τραύματα από τα θραύσματα και έχει χάσει τμήμα του δεξιού του χεριού.

Οι στρατιωτικές αρχές ερευνούν τι ακριβώς πήγε στραβά. Ένα από τα πιθανά ενδεχόμενα είναι η τυχαία ενεργοποίηση της χειροβομβίδας τη στιγμή που οι δύο άνοιγαν το κιβώτιο για έλεγχο πριν από τη βολή. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται και η κατάθεση του τραυματία, που αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ημέρες.