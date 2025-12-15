Μάχη για το θρυλικό SS United States: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

Το πλοίο, που αποσύρθηκε το 1969, εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ διατλαντικής ταχύτητας για υπερωκεάνιο (44 μίλια/ώρα).

Μάχη για το θρυλικό SS United States: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

Το SS United States ρυμουλκείται στον ποταμό Ντέλαγουερ ανάμεσα στην Πενσυλβάνια και στο Νιου Τζέρσεϊ, από τη Φιλαδέλφεια

Αρχείου - AP
Στο επίκεντρο διαμάχης βρίσκεται το ιστορικό υπερωκεάνιο του 1950, το θρυλικό «SS United States», καθώς από τη μια αξιωματούχοι της Νέας Υόρκης καταβάλλουν προσπάθειες ώστε αυτό να μεταφερθεί και να αναστηλωθεί ως ναυτικό σύμβολο, ενώ από την άλλη, η ιδιοκτήτρια κομητεία Okaloosa της Φλόριντα, η οποία απέκτησε το πλοίο πέρυσι έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων, επιμένει να το βυθίσει, μετατρέποντάς το στον «μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο του κόσμου».

«Η Κομητεία Okaloosa είναι ο ιδιοκτήτης του πλοίου», δήλωσε εκπρόσωπος της κομητείας. «Έχουμε την πλήρη πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε το SS United States ως τον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο του κόσμου». Το πλοίο, που είναι Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο, αναμένεται να βυθιστεί στον κόλπο του Μεξικό μέσα στο επόμενο έτος, λειτουργώντας ως υποθαλάσσιο αξιοθέατο.

Η πρωτοβουλία της Νέας Υόρκης

Η δημοτική σύμβουλος της Νέας Υόρκης, Gale Brewer, κατέθεσε πέρυσι ένα ψήφισμα, καλώντας το Κογκρέσο να ψηφίσει νόμο που θα κήρυττε το πλοίο ιστορικό τόπο, θα το ανακτούσε από τον ιδιοκτήτη του και θα εξασφάλιζε τη χρηματοδότηση για την αποκατάστασή του στο Γκόθαμ, με απώτερο στόχο να γίνει μουσείο. Υπενθυμίζεται πως στην ακμή του, το πλοίο πραγματοποιούσε δρομολόγια μεταξύ Νέας Υόρκης και Ευρώπης.

Ωστόσο, ακόμη και η Brewer παραδέχτηκε ότι, εάν το ψήφισμα περάσει (η τελευταία ευκαιρία για ψηφοφορία είναι η 18η Δεκεμβρίου), το μέτρο θα είναι απλώς συμβολικό και ότι θα είναι «δύσκολο» να πειστεί η ιδιοκτησία της Φλόριντα να αλλάξει γνώμη.

«Δεν πρόκειται να ωραιοποιήσω τίποτα, αλλά θα ήθελα πολύ να μην γίνει αυτό το πλοίο κοραλλιογενής ύφαλος», δήλωσε η Brewer, υποστηρίζοντας ότι η μετατροπή του σε υποθαλάσσιο αξιοθέατο «δεν αποδίδει δικαιοσύνη στη συνολική συμβολή του».

SS United States

Το SS United States ταξιδεύει κατά μήκος του ποταμού Χάντσον καθώς ξεκινά το πρώτο του ταξίδι προς την Ευρώπη από τη Νέα Υόρκη, στις 3 Ιουλίου 1952

Αρχείου - AP

Η απάντηση της Φλόριντα

Σύμφωνα με τα σχέδια της Okaloosa, το πλοίο θα βυθιστεί περίπου 90 μέτρα κάτω από την επιφάνεια για να το εξερευνήσουν οι τουρίστες (κατά την κατάδυσή τους). «Ο μετασχηματισμός του SS United States στον μεγαλύτερο τεχνητό ύφαλο του κόσμου δημιουργεί μια σπάνια ευκαιρία να αναδείξουμε ολόκληρη την περιοχή μας στην παγκόσμια σκηνή», δήλωσε ο Darien Schaefer, Διευθύνων Σύμβουλος της Visit Pensacola.

Εν τω μεταξύ, ο συνασπισμός της Νέας Υόρκης για τη διάσωση του πλοίου έχει συγκεντρώσει πάνω από 15.000 υπογραφές, προτείνοντας ως πιθανή τοποθεσία το Gowanus GBX Terminal.

Ιστορικοί και λάτρεις από όλο τον κόσμο εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Υόρκης.

«Το εξωτερικό του SS United States –κομψό, εμβληματικό και με μήκος όσο το ύψος του κτηρίου Chrysler– μπορεί και πάλι να εμπνεύσει εκατομμύρια κόσμου», κατέθεσε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός David Di Gregorio.

Το πλοίο, που καθελκύστηκε τη δεκαετία του 1950 και αποσύρθηκε το 1969, εξακολουθεί να κατέχει το ρεκόρ διατλαντικής ταχύτητας για υπερωκεάνιο (44 μίλια/ώρα). Τους τελευταίους μήνες βρισκόταν δεμένο στο Mobile της Αλαμπάμα για να «απογυμνωθεί» και να προετοιμαστεί για τη βύθιση.

*Με πληροφορίες από New York Post

