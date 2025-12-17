Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Πετράλωνα

Στις 16/12/25 απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πετράλωνα, Αττικής, ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) (Morad Samarai) 13 ετών, με καταγωγή από το Ιράκ. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 17/12/25 και άμεσα προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μοράντ (ον) Σαμαράι (επ) έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ και μαύρο παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Παρακαλείσθε για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου.