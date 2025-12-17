Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε δημοφιλής DJ στο Γιοχάνεσμπουργκ - Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

Ο Warrick Stock γνωστός και ως DJ Warras ήταν γνωστός ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής και podcaster στη Νότια Αφρική

Νότια Αφρική: Δολοφονήθηκε δημοφιλής DJ στο Γιοχάνεσμπουργκ - Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία

O DJ Warras

Ο δημοφιλής DJ της Νότιας Αφρικής, Warrick Stock, γνωστός ως DJ Warras, δολοφονήθηκε βάναυσα από πυρά στο Γιοχάνεσμπουργκ το απόγευμα της Τρίτης, στέλνοντας «κύματα» σοκ σε ολόκληρη τη χώρα. Η αστυνομία ανέφερε ότι τρεις άγνωστοι προσέγγισαν τον 40χρονο DJ και ένας από τους οποίους άνοιξε πυρ εναντίον του πριν διαφύγουν με τα πόδια.

Το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει γίνει γνωστό και κανένας από τους δράστες δεν έχει συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Warrick Stock ήταν γνωστός ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής και podcaster στη Νότια Αφρική.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Fred Kekana, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, ανέφερε ότι ο Stock δέχτηκε επίθεση έξω από το Zambesi House, κοντά στο Carlton Centre στο Γιοχάνεσμπουργκ το απόγευμα της Τρίτης. Ο Stock πέρασε αρκετές ώρες στο κτίριο επιβλέποντας την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με το κρατικό μέσο SABC.

«Υποστηρίζεται ότι το θύμα προσεγγίστηκε από τρεις άγνωστους δράστες μετά την στάθμευση του οχήματός του και ότι αυτοί άνοιξαν πυρ εναντίον του πριν διαφύγουν από τον τόπο του εγκλήματος με τα πόδια», ανέφερε η Αστυνομική Υπηρεσία της Νότιας Αφρικής (SAPS) σε δήλωσή της.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο σημείο, δείχνει έναν άνδρα να φορά μια στολή σεκιουριτά και να ανοίγει πυρ εναντίον του Stock πριν διαφύγει πεζός, δήλωσε ο Kekana. Ο DJ προσπάθησε να τρέξει αφού δέχτηκε τα πυρά, αλλά έπεσε στο δρόμο, πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Ο Stock είχε μαζί του ένα πυροβόλο όπλο, το οποίο δεν χρησιμοποίησε, και δεν του πήραν τίποτα κατά τη διάρκεια της επίθεσης», είπε ο Kekana.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σημαντικά στοιχεία, όπως φυσίγγια, βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος, ενώ έχουν κληθεί αυτόπτες μάρτυρες και μέλη του κοινού που ενδέχεται να έχουν δει τους υπόπτους να επικοινωνήσουν μαζί της.

«Γνωρίζουμε ότι περπάτησαν μεγάλη απόσταση μετά τον πυροβολισμό και οι αστυνομικοί τους παρακολουθούν για να προσδιορίσουν την τοποθεσία τους», κατέληξε ο Kekana.

Η αδελφή του DJ, Nicole Stock, δήλωσε στο SABC ότι η οικογένεια δυσκολεύεται να αποδεχτεί τον θάνατό του. «Είμαι σε κατάσταση σοκ. Δεν έχω λόγια. Είμαι συντετριμμένη. Γνωρίζουμε ότι ήταν η φωνή πολλών ανθρώπων σε όλη τη χώρα. Μιλούσε με θάρρος για θέματα που πολλοί δεν ήταν διατεθειμένοι να συζητήσουν. Είναι μια τεράστια απώλεια».

