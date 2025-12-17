Βιέννη: Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

Νέα διαστάση στο θρίλερ της δολοφονίας του 20χρονου γιου του αντιδημάρχου του Χάρκοβο στη Βιέννη - Ισχυρό οικογενειακό υπόβαθρο των συλληφθέντων, αρνείται το Κίεβο την έκδοσή τους στη Βιέννη

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Στις αρχές Δεκεμβρίου σε μία ενημέρωση της αυστριακής αστυνομία για την ανεύρεση απανθρακωμένου πτώματος μέσα σε αυτοκίνητο σε περιοχή της Βιέννης, αποκάλυψε ότι το θύμα ήταν ένας 20χρονος Ουκρανός φοιτητής, γιος ισχυρού πολιτικού του Χάρκοβο.

Για την άγρια δολοφονία έχουν γίνει δύο συλλήψεις Ουκρανών, οι οποίοι πρόλαβαν να διαφύγουν στη χώρα τους, και η αποκάλυψη της ταυτότητάς τους δείχνει ότι η υπόθεση προσλαμβάνει νέες διαστάσεις.

Το χρονικό της δολοφονίας

Ο Ντανίλ Κουζμίν, γιος του αντιδημάρχου του Χάρκοβο Σεργκέι Κουζμίν, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος από την οικογένειά του, στις 25 Νοεμβρίου. Μία ημέρα αργότερα, μία κλήση στην αστυνομία για ένα καμένο αυτοκίνητο στην περιοχή Ντόναουστατ της Βιέννης, αποκάλυψε στο εσωτερικό ένα απανθρακωμένο πτώμα.

Σύμφωνα με την τότε ενημέρωση το θύμα «έφερε ίχνη χτυπημάτων που προκλήθηκαν με αμβλύ αντικείμενο», ενώ η ιατροδικαστική δεν έδειξε ενδείξεις αφυξίας από την εισπνοή καπνού, που σημαίνει ότι ήταν νεκρός όταν τον έκαψαν.

Ο νεαρός φέρεται να ​​παρασύρθηκε σε μια παγίδα στο υπόγειο γκαράζ του πολυτελούς ξενοδοχείου Sofitel από έναν 19χρονο συμπατριώτη του και συμφοιτητή του, που εμπιστευόταν. Κατά τη διάρκεια συναντήσεων στη Βιέννη, ο Κουζμίν φέρεται να είπε απρόσεκτα στον γνωστό του για τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα του που ήταν αποθηκευμένα σε ψηφιακά πορτοφόλια.

Ο νεαρός άνδρας στη συνέχεια συνεργάστηκε με έναν 45χρονο Ουκρανό για να σχεδιάσουν τη δολοφονία. Στο γκαράζ, το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια ​​- βρέθηκαν ίχνη αίματος στο κλιμακοστάσιο και ο Κουζμίν έμεινε σχεδόν χωρίς δόντια. Κάτω από βασανιστήρια, παρέδωσε τους κωδικούς πρόσβασης. Οι δολοφόνοι κατάφεραν να αποσπάσουν 200.000 δολάρια

Χρησιμοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας ξενοδοχείου, η αστυνομία της Βιέννης ταυτοποίησε γρήγορα τους δύο υπόπτους, ουκρανικής καταγωγής.

Μετά από διεθνές ανθρωποκυνηγητό, συνελήφθησαν στην Ουκρανία, όπου θα δικαστούν, καθώς το Κίεβο δεν εκδίδει πολίτες του σε άλλες χώρες.

Τα πράγματα ωστόσο περιπλέκονται, καθώς οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί για 40 ημέρες, έχουν ισχυρό υπόβαθρο, καθώς προέρχονται από ισχυρές οικογένειες της Ουκρανίας.

Από πανίσχυρες ουκρανικές οικογένειες οι δράστες

Ο 45χρονος είναι πρώην ανώτερος αξιωματούχος της τελωνειακής υπηρεσίας της Οδησσού, ενώ ο 19χρονος είναι γιος γνωστού επιχειρηματία από το Τσερνίβτσι και θετός γιος της πρέσβειρας της Ουκρανίας στη Βουλγαρία.

Ο 19χρονος Μπόγκνταν Ρίνζουκ ζει στην Αυστρία από το 2022 και είναι γιος του Ιβάν Ρινζούκ, γνωστός στο Τσερνίβτσι ως ο «βασιλιάς της αγοράς». Η επιχειρηματική του αυτοκρατορία περιλαμβάνει πολυάριθμες εταιρείες στον εμπορικό τομέα. Το 2011, οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου τον κατηγόρησαν για δωροδοκία (ύψους 250.000 δολαρίων ΗΠΑ), παράνομο πλουτισμό για δισεκατομμύρια χρίβνια και κατάσχεση κοσμημάτων αξίας 24 εκατομμυρίων χρίβνια από την εταιρεία «Dzhema».

Η μητριά του Μπογκντάν, Ολέσια Ιλάτσουκ, είναι η νυν πρέσβειρα της Ουκρανίας στη Βουλγαρία. Από το 2010 έως το 2015, ηγήθηκε της προαναφερθείσας εταιρείας «Dzhema». Ο διορισμός της σε διπλωματική θέση συνοδεύτηκε από σκάνδαλο σχετικά με τους δεσμούς της με τις επιχειρήσεις του Ρίνζουκ.

