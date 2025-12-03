Άγρια δολοφονία στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο
Συνελήφθησαν στην Ουκρανία όπου διέφυγαν αμέσως μετά, δύο ύποπτοι με μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων
Λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία ενός 21χρονου φοιτητή από την Ουκρανία, ο οποίος ήταν γιος του αντιδημάρχου του Χάρκοβο, την περασμένη εβδομάδα στη Βιέννη, έδωσε στη δημοσιότητα η αυστριακή αστυνομία.
Ο νεαρός φοιτητής, βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο του πατέρα του.
Η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σε ένα συγκρότηα κατοικιών στο Donaustadt της Βιέννης. Μία Mercedes κάηκε ολοσχερώς - στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το σώμα του 21χρονου Ντανίλο.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός ξυλοκοπήθηκε αρχικά από έναν συμφοιτητή του στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στη συνέχεια φορτώθηκε στη μαύρη Mercedes του πατέρα του και βασανίστηκε. Λίγες ώρες αργότερα, κάηκε ζωντανός.
Μία ημέρα νωρίτερα η οικογένειά του, καθώς δεν είχε μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, απηύθυνε έκκληση αναζήτησης για τον νεαρό, ωστόσο όταν βρήκε άδειους τους λογαριασμούς του σε κρυπτονομίσματα, τότε απευθύνθηκε στην αστυνομία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αυστριακής «Krone», ο 21χρονος έμενε τουλάχιστον προσωρινά σε πολυτελές διαμέρισμα, πιθανότατα μαζί με τη σύντροφο και το παιδί του.
Στην πόλη Χάρκοβο της ανατολικής Ουκρανίας, εν τω μεταξύ, ο κόσμος θρηνεί τον γιο του αντιδημάρχου. Ο δήμαρχος Ιγκόρ Τερέχοφ, ωστόσο, αρνήθηκε να σχολιάσει στην πλατφόρμα «Suspilny», επισημαίνοντας ότι η απώλεια ήταν θέμα της οικογένειας του αναπληρωτή του. «Αυτή είναι μια ανθρώπινη τραγωδία», είπε.
Δύο ύποπτοι, επίσης Ουκρανοί, 19 και 45 ετών συνελήφθησαν για την άγρια δολοφονία στην Ουκρανία, καθώς είχαν επιστρέψει εκεί μαζί με τεράστιες ποσότητες χαρτονομισμάτων σε δολάρια. Υπάρχει η υποψία ότι μετέτρεψαν γρήγορα τα κεφάλαια κρυπτογράφησης σε χαρτονομίσματα.
Ωστόσο οι αυστριακές αρχές, όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα σιωπούν για το ποσό που πήραν οι δράστες.