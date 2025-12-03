Άγρια δολοφονία στη Βιέννη: Έκαψαν ζωντανό τον φοιτητή γιο του αντιδημάρχου του Χάρκοβο

Λεπτομέρειες για την άγρια δολοφονία ενός 21χρονου φοιτητή από την Ουκρανία, ο οποίος ήταν γιος του αντιδημάρχου του Χάρκοβο, την περασμένη εβδομάδα στη Βιέννη, έδωσε στη δημοσιότητα η αυστριακή αστυνομία.

Ο νεαρός φοιτητής, βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο πολυτελές αυτοκίνητο του πατέρα του.

Η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου σήμανε συναγερμός για πυρκαγιά σε ένα συγκρότηα κατοικιών στο Donaustadt της Βιέννης. Μία Mercedes κάηκε ολοσχερώς - στο πίσω κάθισμα βρισκόταν το σώμα του 21χρονου Ντανίλο. Κατά τη διάρκεια των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο νεαρός ξυλοκοπήθηκε αρχικά από έναν συμφοιτητή του στον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στη συνέχεια φορτώθηκε στη μαύρη Mercedes του πατέρα του και βασανίστηκε. Λίγες ώρες αργότερα, κάηκε ζωντανός.