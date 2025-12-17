Creta Farms: «Εταιρεία πρότυπο σε θέματα καινοτομίας»

«Η Creta Farms αποτελεί μία εταιρεία πρότυπο σε θέματα καινοτομίας» αναφέρει σε απαντητική της επιστολή προς το Newsbomb η εταιρεία Creta Farms.

Αναλυτικά η απάντηση:

Αγαπητοί κύριοι,

Σε συνέχεια των πρόσφατων δημοσιευμάτων στην στήλη «Οι Κομισάριοι» της ενημερωτικής ιστοσελίδας newsbomb.gr, σχετικά με την παραγωγική δραστηριότητα και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας Creta Farms, τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 15/12 και στις 08/12 (αντίστοιχα) και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στο αναγνωστικό κοινό για την εταιρεία Creta Farms, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

(1) Η Creta Farms αποτελεί μία εταιρεία πρότυπο σε θέματα καινοτομίας, καθώς έχει

δημιουργήσει την σειρά «Creta Farms Εν Ελλάδι», τα μόνα αλλαντικά στον κόσμο με

υποκατάσταση του ζωικού λίπους με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, πάντοτε στη

φυσική του μορφή. Η συνταγή «Εν Ελλάδι» είναι μία μοναδική πατέντα κατοχυρωμένη

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, η οποία εξασφαλίζει

υψηλή ποιοτική αξία και πλούσια, μοναδική γεύση για το τελικό προϊόν.

(2) Εκτός από την παραπάνω πατέντα, η Creta Farms είναι μία από τις λίγες ελληνικές

βιομηχανίες τροφίμων με τόσο εκτεταμένο και διεθνώς κατοχυρωμένο χαρτοφυλάκιο

ευρεσιτεχνιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες αφορούν σε

καινοτόμες μεθόδους παραγωγής τροφίμων και τεχνολογίες επεξεργασίας κρέατος,

μεταξύ άλλων με χρήση ελαιολάδου, γεγονός που αποδεικνύει τη διαχρονική επένδυση

της Creta Farms στην έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία.

(3) Η Εταιρεία ενισχύει διαρκώς την ηγετική της θέση στον τομέα των αλλαντικών, τόσο στην premium κατηγορία, όσο και στην κατηγορία των πιο προσιτών επιλογών (low price segment), ενδυναμώνοντας παράλληλα την παρουσία της και στον τομέα των κατεψυγμένων προϊόντων. Ενδεικτικά, το 2024 και το 2025 έχει προχωρήσει συνολικά σε πάνω από 20 λανσαρίσματα νέων κωδικών τόσο στην κατηγορία των αλλαντικών, όσο και στην κατηγορία των κατεψυγμένων προϊόντων στην ελληνική αγορά και στις αγορές του εξωτερικού, δίνοντας σταθερά έμφαση στην εξαίρετη ποιότητα και γεύση, αλλά και στη χρήση των καλύτερων πρώτων υλών.

(4) Η Creta Farms είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες, άρρηκτα

συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή και παράδοση. Αποτελώντας μία αυθεντική

ελληνική εταιρεία, τα προϊόντα της οποίας βρίσκονται σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό,

σήμερα απασχολεί πάνω από 720 εργαζομένους, παράγει 400 προϊόντα και διαθέτει 7

εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων και εμπορευμάτων στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο Κρήτης, στην Αθήνα, την Σπάρτη, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία, επιβεβαιώνουν την

διαχρονική εστίαση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με κύρια προτεραιότητα την

παραγωγή εξαίρετης ποιότητας προϊόντων για εγχώριους και διεθνείς καταναλωτές,

καθώς διαθέτει ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα σε 10 χώρες, προάγοντας

συστηματικά την ελληνική διατροφή.

(5) Το επιχειρηματικό σχέδιο σχετικά με την εξυγίανση και την διάσωση της Creta Farms υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί από την αρχή της συμφωνίας το 2020, και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία και εξέλιξη αυτού, αλλά και για τις επιδόσεις της Εταιρείας σε ετήσια βάση.

(6) Τέλος, οι ετήσιες εκθέσεις για τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας,

πραγματοποιούνται από εξιδεικευμένους συνεργάτες με πλήρη σεβασμό στις νόμιμες

διαδικασίες και κανονισμούς, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια, την ακρίβεια και τη

συμμόρφωση με τα ισχύοντα λογιστικά και φορολογικά πρότυπα.