Το συγκινητικό αντίο της Αλιφέρη στον Εσκενάζυ: Το «φευγιό» σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε η ηθοποιός Μαρία Αλιφέρη για τον θάνατο του συνάδελφού της Αλμπέρτο Εσκενάζυ, που έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 73 ετών έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός εισήχθη στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Το «φευγιό» σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου

Η ηθοποιός Μαρία Αλιφέρη έκανε το μεσημέρι της Τετάρτης μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρετώντας τον ηθοποιό, την οποία συνόδευσε με μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν.

Η ανάρτηση της Μαρίας Αλιφέρη

«Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε, το "φευγιό" σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου. Ήσουνα πάντα ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, σπουδαίος ηθοποιός, εκλεκτός σκηνοθέτης, ευφάνταστος συγγραφέας, υπεύθυνος θεατρικός παραγωγός και διευθυντής Δραματικής Σχολής, γενναιόδωρος συνάδελφος και πάνω απ' όλα, σπάνιος άνθρωπος.

Η Μαρία το στήριγμά σου, η Σάρα η κόρη σου η αδυναμία σου, ο Λέων ο γιος σου το λεβεντόπαιδο και όλοι εμείς που σε αγαπήσαμε, σε αγκαλιάζουμε με πολύ ΦΩΣ για να είναι το καινούργιο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο όπως και όλη σου η εδώ ζωή.

Καλή σου ξεκούραση Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε και αδερφέ».

Διαβάστε επίσης