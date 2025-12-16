Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

Για τις τελευταίες στιγμές του Αλμπέρτο Εσκενάζυ μίλησε σε δηλώσεις της στο Star η σύζυγός του, Μαίρη, τονίζοντας ότι όλη η οικογένεια και οι φίλοι του ήταν στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα.

Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

«Ήταν πολύ ευγενής, είχε μια ευγένεια ευρωπαϊκή θα έλεγε κανείς γιατί οι γονείς του είχαν ζήσει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μας συνεχίζουν το έργο του. Ήμασταν από παιδιά μαζί. Ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή, όχι μόνο εγώ, όλη η οικογένεια και οι φίλοι. Τον υπεραγαπούσαν», δήλωσε η Μαίρη Εσκενάζυ στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Είμαι όπως είναι κάθε γυναίκα που χάνει τον σύζυγο της με τον οποίο ήταν μαζί 45 χρόνια. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η οικογένειά του, η δουλειά του και να γράφει τα βιβλία του. Είχε γράψει ένα τεράστιο έργο, 2.500 σελίδες για ένα αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη από τις αρχές του αιώνα μέχρι το 1945. Είχε γράψει το ''Άρωμα της πόλης'' πάλι αφιερωμένο στη Θεσσαλονίκη, ήταν η γενέτειρά του. Τη λάτρευε την πόλη του», εξομολογήθηκε η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

