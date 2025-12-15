Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όταν μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του και της αδελφής του από καρκίνο

Ο ηθοποιός έφυγε από την ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 73 ετών

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όταν μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του και της αδελφής του από καρκίνο

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ 

EUROKINISSI
Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του ηθοποιού Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Είχε χάσει τον πατέρα και την αδερφή του από καρκίνο

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε μιλήσει για την απώλεια του πατέρα και της αδερφής του από καρκίνο.

«15 χρονών έχασα τον μπαμπά μου από καρκίνο στα γενέθλιά μου. Και η αδερφή μου πέθανε από καρκίνο στα 60 της. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό γιατί πονούσε πάρα πολύ. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεφτιλίζεται, δεν πρέπει να πέφτει και να ρίχνει και τους γύρω του» είπε ο γνωστός ηθοποιός», είχε δηλώσει ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

