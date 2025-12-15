Πέθανε ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σε ηλικία 73 ετών.

Τα τελευταία χρόνια ο γνωστός ηθοποιός έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εισήχθη στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή στις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου.

Ποιος ήταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια.

Ακολούθως σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (απόφοιτος του 1976).

Ο Εσκενάζυ πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις (στο Ηρώδειο και αλλού), όπως και σε κινηματογραφικές ταινίες αλλά και βιντεοταινίες, με πιο χαρακτηριστική από όλες την βιντεοταινία παραγωγής 1988 με τίτλο: Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι.

Από πολύ νέος συνεργάστηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη.

Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του Αλμπέρτο Εσκενάζυ στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει δώσει και τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ / EUROKINISSI

Από το γάμο του με τη Μαίρη, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ απέκτησε ένα γιο, τον Λέοντα και μια κόρη, τη Σάρα.

Για δέκα έτη, από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη, αλλά και σχολή.

Στις ευρωεκλογές του 2024 ο Εσκενάζυ ήταν υποψήφιος με το κόμμα Κόσμος.

