Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε 150 μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο των δράσεων αγωγής και προαγωγής της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, διοργάνωσε με επιτυχία την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, στο ιστορικό κτήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην 3ης Σεπτεμβρίου, δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την ενημέρωση των παιδιών για την υπεύθυνη και ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την πρόληψη εξαρτήσεων.

Στη δράση συμμετείχαν 150 μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τους κινδύνους του διαδικτύου, τις διαδικτυακές εξαρτήσεις, την παρενόχληση, τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, καθώς και τους κινδύνους από αλκοόλ και ψυχοδραστικές ουσίες.

Η πρωτοβουλία στόχευε στην ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της δημιουργίας ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος, όπου οι μαθητές θα ένιωθαν ενδυναμωμένοι και ενημερωμένοι.

Στη δράση, εξειδικευμένοι επαγγελματίες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας πραγματοποίησαν ενημερωτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ενώ οι μαθητές συμμετείχαν σε διαδραστικά και βιωματικά εργαστήρια αυτοπροστασίας, συνεργασίας και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προσωπικό του Τομέα Νεότητας ενημέρωσε τα παιδιά για το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Η δράση περιλάμβανε:

Ενημερωτικές παρεμβάσεις για την αναγνώριση των κινδύνων του διαδικτύου και

των εξαρτήσεων από αλκοόλ και ψυχοδραστικές ουσίες

Διαδραστικά εργαστήρια δεξιοτήτων και αυτοπροστασίας

Ομαδικά βιωματικά δρώμενα συνεργασίας και αλληλεγγύης

Ενημέρωση για το έργο και τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από προσωπικό του Τομέα

Νεότητας

Η δράση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, την πρόληψη εξαρτήσεων και την υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς και παράλληλα προώθησε τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος. Αναμένεται να επαναληφθεί στο μέλλον, ενισχύοντας περαιτέρω την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των μαθητών.