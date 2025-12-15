Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι τελευταίες του δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Οι τελευταίες τηλεοπτικές δηλώσεις του ηθοποιού

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε παραχωρήσει πριν λίγους μήνες δηλώσεις στην κάμερα της «Super Katerina», μιλώντας, μεταξύ άλλων, για την αποχή του από την τηλεόραση.

«Κάποια στιγμή θα τύχει να κάνω τηλεόραση. Δεν ξέρω ποιοι επιλέγουν, φαντάζομαι οι σκηνοθέτες, ο παραγωγός και το κανάλι. Τώρα αν προτιμούν κάποιους, είναι γιατί είναι καλοί ηθοποιοί, είναι θέμα συγκυριών», είχε δηλώσει ο ηθοποιός.

Όταν μίλησε για τον θάνατο του πατέρα του και της αδελφής του από καρκίνο

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε μιλήσει για την απώλεια του πατέρα και της αδερφής του από καρκίνο.

«15 χρονών έχασα τον μπαμπά μου από καρκίνο στα γενέθλιά μου. Και η αδερφή μου πέθανε από καρκίνο στα 60 της. Ήταν πάρα πολύ οδυνηρό γιατί πονούσε πάρα πολύ. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξεφτιλίζεται, δεν πρέπει να πέφτει και να ρίχνει και τους γύρω του» είπε ο γνωστός ηθοποιός», είχε δηλώσει ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ.

