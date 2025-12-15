Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Το σπαρακτικό «αντίο» της Άννας Φόνσου - «Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Ο γνωστός ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/12 στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Το συγκινητικό «αντίο» της Άννας Φόνσου

Η Άννα Φόνσου θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό της με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό το «Σπίτι του ηθοποιού» στο Instagram. Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους στο θέατρο και τη συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

«Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις…κι εμείς που τόσο σ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’αγαπώ…» έγραψε η Άννα Φόνσου στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης