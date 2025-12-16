Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν «υπέροχο άνθρωπο και φίλο»

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός εισήχθη την Παρασκευή (12/12) στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» και τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) άφησε την τελευταία του πνοή.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ «είχε στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του, που τον υπεραγαπούσαν», σημειώσε χαρακτηριστικά η χήρα του ηθοποιού, Μαίρη Εσκενάζυ μιλώντας στο Star.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Σε δηλώσεις της στον Alpha η επί χρόνια φίλη και συνάδελφός του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μαρία Αλιφέρη ανέφερε: «Ήταν αδελφικός φίλος από τα ξεκινήματά μας μέχρι σήμερα. Μία κουβέντα έχω για αυτόν. Λεβέντης. Ειλικρινής, έμπιστος, σπουδαίος άνθρωπος. Χάνω κάτι πολύτιμο. Ήταν λεβέντης μέχρι τέλους. Δεν γκρίνιαξε ποτέ».

«Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ένιωθες όμορφα όταν τον συναντούσες και στη συνεργασία μαζί του. Είχε ηρεμία και ποιότητα», δήλωσε η Βασιλική Τρουφάκου.

«Ο Αλμπέρτο ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος που μεγαλουργούσε. Απλός, ταλαντούχος, καθημερινός άνθρωπος, οικογενειάρχης», δήλωσε με τη σειρά του στην κάμερα του Alpha ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης.



Η Νίνα Λοτσάρη ανέφερε: «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω λόγια. Είχα συναντηθεί αρκετές φορές με την κόρη του έξω. Δεν ήθελε να το μοιραστεί. Είναι πολύ κρίμα».

«Μας είχε συνδέσει μία βαθιά φιλία με τον Αλμπέρτο. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, ένας αξιαγάπητος ηθοποιός. Έκανε μία λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονια δημιούργησε μία εξαιρετική οικογένεια. Είναι πολύ σπάνιο στο επάγγελμά μας να υπάρχουν οικογένειες τόσο δεμένες σαν του Αλμπέρτο Εσκενάζυ», δήλωσε στην κάμερα του Alpha ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αγαπημένος φίλος. Δεν χαθήκαμε μέσα στα χρόνια, παρ'όλο που ο καθένας είχε τη δική του πορεία, βρισκόμασταν», ανέφερε ο Κώστας Πρέκας.

Το σπαρακτικό «αντίο» της Άννας Φόνσου - «Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω»

Η Άννα Φόνσου θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό της με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό το «Σπίτι του ηθοποιού» στο Instagram. Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους στο θέατρο και τη συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

«Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις…κι εμείς που τόσο σ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’αγαπώ…» έγραψε η Άννα Φόνσου στην ανάρτησή της.

