Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν «υπέροχο άνθρωπο και φίλο»

Συνάδελφοι και φίλοι μιλούν για τον αγαπημένο ηθοποιό που έφυγε από τη ζωή τα ξεημερώματα της Δευτέρας (15/12), έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο

Newsbomb

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν «υπέροχο άνθρωπο και φίλο»

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, σε ηλικία 73 ετών, έπειτα από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο δημοφιλής ηθοποιός εισήχθη την Παρασκευή (12/12) στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι» και τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/12) άφησε την τελευταία του πνοή.

Μέχρι την τελευταία στιγμή ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ «είχε στο πλευρό του την οικογένεια και τους φίλους του, που τον υπεραγαπούσαν», σημειώσε χαρακτηριστικά η χήρα του ηθοποιού, Μαίρη Εσκενάζυ μιλώντας στο Star.

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Σε δηλώσεις της στον Alpha η επί χρόνια φίλη και συνάδελφός του Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μαρία Αλιφέρη ανέφερε: «Ήταν αδελφικός φίλος από τα ξεκινήματά μας μέχρι σήμερα. Μία κουβέντα έχω για αυτόν. Λεβέντης. Ειλικρινής, έμπιστος, σπουδαίος άνθρωπος. Χάνω κάτι πολύτιμο. Ήταν λεβέντης μέχρι τέλους. Δεν γκρίνιαξε ποτέ».

«Ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Ένιωθες όμορφα όταν τον συναντούσες και στη συνεργασία μαζί του. Είχε ηρεμία και ποιότητα», δήλωσε η Βασιλική Τρουφάκου.

«Ο Αλμπέρτο ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος που μεγαλουργούσε. Απλός, ταλαντούχος, καθημερινός άνθρωπος, οικογενειάρχης», δήλωσε με τη σειρά του στην κάμερα του Alpha ο ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης.

Η Νίνα Λοτσάρη ανέφερε: «Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχω λόγια. Είχα συναντηθεί αρκετές φορές με την κόρη του έξω. Δεν ήθελε να το μοιραστεί. Είναι πολύ κρίμα».

«Μας είχε συνδέσει μία βαθιά φιλία με τον Αλμπέρτο. Ήταν ένα υπέροχο πλάσμα, ένας αξιαγάπητος ηθοποιός. Έκανε μία λαμπρή καριέρα και ταυτόχρονια δημιούργησε μία εξαιρετική οικογένεια. Είναι πολύ σπάνιο στο επάγγελμά μας να υπάρχουν οικογένειες τόσο δεμένες σαν του Αλμπέρτο Εσκενάζυ», δήλωσε στην κάμερα του Alpha ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Αγαπημένος φίλος. Δεν χαθήκαμε μέσα στα χρόνια, παρ'όλο που ο καθένας είχε τη δική του πορεία, βρισκόμασταν», ανέφερε ο Κώστας Πρέκας.

Το σπαρακτικό «αντίο» της Άννας Φόνσου - «Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω»

Η Άννα Φόνσου θέλησε να αποχαιρετήσει τον φίλο και συνάδελφό της με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από τον λογαριασμό το «Σπίτι του ηθοποιού» στο Instagram. Συγκεκριμένα η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία από παλαιότερη συνεργασία τους στο θέατρο και τη συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

«Αχ αγαπημένε μου … έφυγες κι εσύ… πέταξες μακριά μας…. βιάστηκες να μας αφήσεις…κι εμείς που τόσο σ αγαπήσαμε πως θα ζήσουμε με την απουσία σου;;;; Έφυγαν όλοι από κοντά μου… Όχι κι εσύ…..δεν αντέχω να Σ αποχαιρετήσω…δεν αντέχω να μη σε ξαναδώ.. Δεν μπορώ να σου πω αντίο… παρά μόνο πόσο σ’αγαπώ…» έγραψε η Άννα Φόνσου στην ανάρτησή της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Αυτοσχέδιες βόμβες και σημαίες του ISIS εντοπίστηκαν στο όχημα των τρομοκρατών

17:19LIFESTYLE

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά έναν «υπέροχο άνθρωπο και φίλο»

17:16LIFESTYLE

Eurovision: Πότε θα μάθουμε τους 28 φιναλίστ για την εκπροσώπηση της Ελλάδας

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπ Ράινερ: η ανατριχιαστική φράση για τα παιδιά του μήνες πριν τη δολοφονία του από το γιο του

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

17:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιωάννινα: Γυναίκα μετέφερε περισσότερα από 200 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητό της - Στο όχημα επέβαινε και παιδί 2 ετών - Βίντεο

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Όλα τα τριήμερα της νέας χρονιάς

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Κορίτσι έξι ετών θεραπεύτηκε από τη λευχαιμία χάρη σε επαναστατική μέθοδο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στη Βρετανία: 9χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη σε σπίτι - Συνελήφθη έφηβος ως ύποπτος

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «Ρωγμή στον Ατλαντικό» φέρνει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Πώς θα μας αποχαιρετίσει το 2025

16:38WHAT THE FACT

Ο άνδρας με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκαλύπτει τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Νέος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Χαρίτσης: «Δε θα έχετε τρίτη ευκαιρία κ. Μητσοτάκη»

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Πληρωμές στους αγρότες: Επιπλέον επιδοτήσεις 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ - Αναλυτικοί πίνακες

16:19LIFESTYLE

Eurovision: Οι πρώτες εικόνες από την εντυπωσιακή σκηνή της φετινής διοργάνωσης

16:17LIFESTYLE

Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ - Βίντεο

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσος πρωταθλητής πυγμαχίας ξυλοκόπησε τη σύζυγό του στην επέτειο του γάμου τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: H στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη έπειτα από καταδίωξη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κουτσούμπα - Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Αυτή είστε!»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

16:17LIFESTYLE

Συγκινεί η χήρα του Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Ήμασταν από παιδιά μαζί, ήμουν εκεί την τελευταία στιγμή»

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

14:41WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του Κατρίνη - Σε βάρος του ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση - Οι κατηγορίες για τον φίλο του που μετέφερε μαχαίρι

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

22:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική μεταβολή του καιρού από τις 20 Δεκεμβρίου - Πού αναμένονται βροχές την επόμενη εβδομάδα

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ