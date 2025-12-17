«Μποναμάς» για τους συνταξιούχους – Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων

Από την προσεχή Παρασκευή (19/12) αρχίζει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων, μετά τις μειώσεις φόρων της ΔΕΘ και την ετήσια αναπροσαρμογή – Δείτε παραδείγματα

«Μποναμάς» για τους συνταξιούχους – Από Παρασκευή η καταβολή των αυξημένων συντάξεων
Τις επόμενες έξι ημέρες θα δουν στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι τις αυξημένες συντάξεις για το 2026, αφενός χάρη στις φοροελαφρύνσεις που εξαγγέλθηκαν στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη κι αφετέρου λόγω του ετήσιου μηχανισμού προσαρμογής, ο οποίος αμβλύνει την επίδραση του πληθωρισμού στα εισοδήματα των ηλικιωμένων.

Οι συντάξεις θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, μετά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε τα ποσά να πιστωθούν στους δικαιούχους πριν από τις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων, σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η αύξηση που θα προκύψει μέσω του μηχανισμού προσαρμογής, θα είναι της τάξεως του 2,4%, ενώ το καθαρό εισόδημα θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη μείωση κατά 2 μονάδες του φορολογικού συντελεστή κάθε κλιμακίου έως τα 40.000 ευρώ. Δεδομένου ότι οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις αφορούν το ατομικό κι όχι το οικογενειακό εισόδημα, αν πρόκειται για ζευγάρι συνταξιούχων τα οφέλη διπλασιάζονται.

Παραδείγματα

Συνταξιούχος με καθαρό μηνιαίο εισόδημα 953 ευρώ θα δει τις ετήσιες απολαβές του να αυξάνονται κατά 230 ευρώ καθαρά χάρη στην αναπροσαρμογή και θα εξοικονομήσει 40 ευρώ επιπλέον μέσω της μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης. Αν σε αυτά τα 270 ευρώ προστεθεί η τακτική ετήσια ενίσχυση για χαμηλοσυνταξιούχους ύψους 250 ευρώ που εγκαινιάστηκε στα τέλη Νοεμβρίου, προκύπτει τόνωση του εισοδήματος κατά 520 ευρώ.

Συνταξιούχος που λαμβάνει 1.143 ευρώ καθαρά κάθε μήνα θα έχει ετήσια αύξηση 288 ευρώ στο χέρι λόγω του μηχανισμού προσαρμογής, συν 100 ευρώ κέρδος από τη φοροελάφρυνση της ΔΕΘ, που σημαίνει ότι έχει συνολικό όφελος 388 ευρώ.

Απόμαχος της εργασίας με μηνιαίες καθαρές απολαβές 1.333 ευρώ θα κερδίσει φέτος 346 ευρώ καθαρά από την αναπροσαρμογή, στα οποία θα προστεθεί φοροελάφρυνση 160 ευρώ, άρα μιλάμε για κέρδος της τάξης των 506 ευρώ.

Η καταβολή Δεκεμβρίου θα είναι η πρώτη φορά που όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις στις απολαβές τους, καθώς θα τεθεί σε εφαρμογή η απαλοιφή της προσωπικής διαφοράς κατά 50%.

Αυτό σημαίνει ότι μερικώς ωφελημένοι από τον μηχανισμό προσαρμογής θα είναι και οι περίπου 670.000 απόμαχοι της εργασίας, των οποίων οι συντάξεις έχουν παραμείνει στάσιμες επί χρόνια εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου. Η προσωπική διαφορά δεν επηρεάζει τη φοροελάφρυνση της ΔΕΘ, που καλύπτει οριζόντια όλους τους πολίτες.

Για παράδειγμα, ηλικιωμένος με προσωπική διαφορά και μηνιαία καθαρή σύνταξη 1.270 ευρώ θα δει αύξηση 163 ευρώ από την αυτόματη αναπροσαρμογή, το μισό από το κανονικό ενώ μέχρι φέτος δεν θα είχε κανένα όφελος. Ο φόρος του θα μειωθεί κατά 140 ευρώ, οδηγώντας σε τελικό κέρδος 303 ευρώ για το 2026.

Σε κάθε περίπτωση, η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως όταν θα γίνει η πρώτη καταβολή συντάξεων για το 2027, δηλαδή τον επόμενο Δεκέμβριο, οδηγώντας στην άρση των τελευταίων ανισοτήτων μεταξύ των συνταξιούχων.

