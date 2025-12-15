Συντάξεις Ιανουαρίου: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες – Εβδομάδα πληρωμών για τους συνταξιούχους

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.



Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

θα καταβληθούν Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα: