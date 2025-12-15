Συντάξεις Ιανουαρίου: Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες – Εβδομάδα πληρωμών για τους συνταξιούχους

Οι πληρωμές των συντάξεων του Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Γιάννης Φιλιππάκος

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:12ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί έπαιρναν... φακελάκι για να μην κόβουν κλήσεις - Άνω των €120.000 το παράνομο κέρδος

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Το κυβερνητικό σχέδιο για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Άγνωστα τα κίνητρά τους – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Ανακοινώθηκαν οι επίσημες ημερομηνίες – Εβδομάδα πληρωμών για τους συνταξιούχους

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Δεκεμβρίου

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

04:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του Δώρου Χριστουγέννων

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 21 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες στην επαρχία Σάφι

03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: Για λίγο ακόμα οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν θα συνεχίσει να «υποστηρίζει αποφασιστικά» τη Χεζμπολάχ

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτική αλλαγή στη Χιλή – Νέος πρόεδρος ο Ρεπουμπλικανός Χοσέ Αντόνιο Καστ

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε το θάνατο τριών μελών της Χεζμπολάχ

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Χιλή: Η υποψήφια της αριστεράς αναγνώρισε την ήττα της στις προεδρικές εκλογές

01:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 8Κ/2024: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 2.217 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο (ΔΕ) – Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

00:48ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Νέα 48ωρη απεργία της ΠΕΝΕΝ – Παραμένουν δεμένα τα πλοία RO/RO στα λιμάνια

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Τουλάχιστον 14 νεκροί από αιφνίδιες πλημμύρες στην παράκτια επαρχία Σάφι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνούν ECMWF και GFS για τα Χριστούγεννα - Επιβεβαιώνουν Ιταλοί μετεωρολόγοι

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος βύθισαν στο πένθος την Αυστραλία – Άγνωστα τα κίνητρά τους – Τους 16 έφτασαν οι νεκροί

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας καταρρέει, νέα κακοκαιρία χτυπά την Ανατολική Μεσόγειο - Τι θα γίνει τα Χριστούγεννα

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικά πλάνα: Παιδόφιλος εκτελείται στον δρόμο λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Σήμερα η μεγάλη εορτή του Αγίου Ελευθερίου

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Μίλησαν» τα τηλέφωνα - Πώς κατέληξε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού και του επιχειρηματία

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επιτυχημένη δοκιμή του τουρκικού Tayfun με μήνυμα προς την Αθήνα - Βίντεο

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Αλλάζουν τα πάντα προς τα Χριστούγεννα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη: Πέθανε ξαφνικά ο άνδρας που γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Ο ήρωας της παραλίας Μποντάι - Ο οπωροπώλης που αντιμετώπισε τους τρομοκράτες

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστούγεννα στα μπλόκα: «Όλα ή τίποτα» λένε οι αγρότες - Το email με τα 14+2 αιτήματα - Τι απαντά το Μαξίμου

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Λογαριασμός νερού 7.000 ευρώ για κατανάλωση 1,5 εκατομμύριου λίτρων

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες Επστάιν: Οι 8 περίεργες κρυφές λεπτομέρειες που ελάχιστοι παρατήρησαν

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί αγνοήθηκε η Μοσάντ - Η προειδοποίηση για δίκτυο 11.000 τρομοκρατών σε Αυστραλία, Ελλάδα και Γερμανία

04:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο χάρτης και ο πίνακας με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο - Η στιγμή που άνδρας αψηφά τον ένοπλο τρομοκράτη

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Κορώνα-γράμματα έπαιξε τη ζωή του ο ήρωας που αφόπλισε τρομοκράτη - Μάχη στο χειρουργείο μετά από πυροβολισμό από τον δεύτερο δράστη

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Πατέρας και γιος οι δράστες της επίθεσης - Στους 16 οι νεκροί

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Μπορώ να ζήσω και να πραγματοποιήσω το αμερικανικό όνειρο μου εδώ, στην Αθήνα»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη - Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ