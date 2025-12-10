Κυριάκος Μητσοτάκης: Τέλος η προσωπική διαφορά από την 1η Ιανουαρίου

Βίντεο για την ψήφιση του νόμου περί σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς ανήρτησε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με νόμο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε χθες η κυβέρνηση έβαλε τέλος στην προσωπική διαφορά. «Μία από τις μεγάλες αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου τελειώνει οριστικά», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανήρτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως αναφέρει ο πρωθυπουργός τη χώρας από την αρχή της νέας χρονιάς η προσωπική διαφορά θα μειωθεί στο 50% και από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως.

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι όλοι οι συνταξιούχοι, συμπεριλαμβανομένου και αυτούς που είχαν προσωπική διαφορά θα αρχίσουν από την 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις.

«Κάθε αύξηση θα φτάνει ολόκληρη στην τσέπη των συνταξιούχων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός της χώρας.

Δείτε το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Tik Tok:

