Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας - Τι συζητήθηκε
Επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας-Αλγερίας
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Επικρατείας, Υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας Ελλάδας-Αλγερίας. Ακόμη, αντηλλάγησαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή, τη Λιβύη και το Σαχέλ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΑΟΚ: Με σημαντικές απουσίες στη Βουλγαρία για Λουντογκόρετς
07:41 ∙ LIFESTYLE